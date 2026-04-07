«He sentido la llamada de Alá y todos los cristianos deben morir», así se despachó durante su traslado al calabozo el inmigrante de origen marroquí detenido en Montefrío (Granada) tras intentar matar con un hacha a varias mujeres y ancianos del municipio. El arrestado no tiene antecedentes policiales ni ha sido tratado por ninguna enfermedad psiquiátrica. No se han encontrado, de momento, conexiones del detenido con actitudes yihadistas.

Este lunes, tras el enésimo choque entre vecinos del pueblo con grupos de inmigrantes a los que acusan de continuos robos en el pueblo, el detenido agarró un hacha y comenzó a perseguir a los vecinos intentando matarles a con el arma blanca.

La agresión múltiple se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública. El atacante atacó con un hacha a un anciano de 69 años con problemas de movilidad cuando caminaba por el pueblo, amenazó a muchos más y terminó intentando matar a dos mujeres. La más joven de las dos mujeres agredidas sufrió un traumatismo en la cabeza fruto de un hachazo y la otra fue evacuada con lesiones por arma blanca en las manos, además de la amputación de un dedo.

Los vecinos ayudaron a detenerle

Durante la huida, el presunto agresor provocó un accidente de tráfico, sin heridos, y fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil hacia el mediodía en un olivar cercano gracias a las llamadas de los vecinos que iban siguiéndole el rastro y a la rápida intervención de la Guardia Civil que desplazó un helicóptero para finalmente localizarle.

El agresor, durante su traslado a dependencias de la Guardia Civil, manifestó espontáneamente haber «sentido la llamada de Alá» y que «todos los cristianos deben estar muertos».

Un vecino detenido durante la protesta

El mismo lunes, los vecinos de Montefrío se citaron por las aplicaciones de mensajería y se concentraron ante el Ayuntamiento sin que haya constancia de altercados significativos. La Guardia Civil sí fue detenido un vecino de 36 años por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad en el marco de la actividad preventiva de incidentes en el municipio puesta en marcha por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha reforzado en las últimas horas su presencia en Montefrío (Granada) para evitar venganzas y enfrentamientos. Hasta este municipio de algo más de 5.000 habitantes se han desplazado este martes efectivos de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en la localidad que, tras la agresión, está siendo vigilada por un dispositivo desplegado en la zona.

«No es racismo, son delincuentes»

Los vecinos se han manifestado espontáneamente contra cualquier acto de racismo, pero se muestran firmes en el rechazo a los inmigrantes delincuentes. «Nos da igual de dónde sean los ladrones, sólo queremos convivir en paz, sólo pedimos eso, esto no es racismo, es que estamos hartos de la situación», relata Eloy, un vecino del pueblo.

La investigación continúa abierta y, por el momento, no se ha determinado una motivación concluyente de lo sucedido, según fuentes de la Guardia Civil.

El atacante no tenía antecedentes psiquiátricos, tampoco penales. Aunque todas la hipótesis permanecen abiertas, se baraja la posibilidad de que sufriera algún tipo de trastorno en ese momento. Tampoco se han encontrado vinculaciones yihadistas, aunque la Guardia Civil no lo descarta y continúa investigando.