Son las imágenes del violento robo de unos ladrones a una familia de turistas que iban a tomar un taxi en Barcelona. La cámara de seguridad instalada en el vehículo que circulaba detrás, grabó el asalto y a los ladrones de Barcelona. Los Mossos buscan a dos jóvenes magrebíes, delincuentes habituales de la zona, por el robo.

El vídeo muestra el modus operandi de los ladrones que acechan a los turistas en Barcelona, en esa zona del Parque del Fórum. Los ladrones acechan a los turistas y los asaltan en el momento en el que son más vulnerables, como al coger un taxi.

El asaltante se abalanza sobre el padre de familia y le intenta arrebatar un bolso, pero los turistas se resistieron y pusieron en fuga a los ladrones en Barcelona.

Ahora, los Mossos d’Esquadra buscan a dos delincuentes magrebíes habituales de la zona. En las imágenes se puede observar que el ladrón principal que ataca a los turistas no actuaba solo.

El ladrón tenía un cómplice

A escasos metros del robo a los turistas, otro delincuente montado en un patinete sigue atentamente la escena dispuesto a intervenir.

Se sospecha que es el cómplice del ladrón y que le estaba esperando para llevarle en su fuga una vez consiguiera robarle el bolso a las víctimas.