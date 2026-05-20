El teléfono móvil de Jonathan Andic y su desaparición son unas de las principales claves del auto que le señala como presunto autor del homicidio de su padre, fundador del imperio de Mango. Los mensajes recuperados del terminal, los posicionamientos del teléfono el día del crimen y el robo del aparato en un viaje relámpago a Ecuador constituyen, según la juez, una parte importante de las evidencias en contra del investigado.

La instructora señala que el investigado cambió el teléfono móvil que tenía cuando sucedieron los hechos por otro aparato nuevo y que borró el contenido de su antiguo teléfono.

Además, la juez afirma que el antiguo teléfono desapareció «en extrañas circunstancias» coincidiendo con el momento en el que los medios de comunicación anunciaron la reapertura del expediente judicial en marzo de 2025.

Según el auto, la secretaria de Andic manifestó que se lo habían robado en Quito (Ecuador) durante un «viaje relámpago» que hizo del 24 al 26 de marzo de 2025; los Mossos han hecho las gestiones pertinentes para determinar la pérdida o sustracción del mismo, siendo el resultado negativo.

Mossos recuperaron los datos del móvil

Sin embargo, los Mossos consiguieron recuperar el contenido borrado del teléfono y a pesar de que Jonathan Andic declaró en reiteradas ocasiones que no tenía desavenencias con su progenitor, el análisis de los mensajes de WhatsApp de Jonathan Antic demuestra justo lo contrario.

Según el auto de la juez, el motivo principal de la mala relación de Jonathan Andic con el fundador de Mango es culpa de «la obsesión» del hijo por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que su padre se vio obligado a aceptar para continuar teniendo relación con él. Y todo esto, se refleja en los mensajes recuperados de su teléfono.

Además, el móvil del acusado revela que fue él quien propuso a su padre una reconciliación durante un paseo por la montaña en el que el progenitor terminaría falleciendo tras caer por la ladera. El análisis de los posicionamientos del teléfono demuestra que al menos visitó la zona tres veces antes del día señalado para el paseo. El acusado sostuvo que sólo fue una vez para preparar la cita.

Las conclusiones contra Jonathan Andic

Finalmente, la jueza concluye el auto con este resumen de afirmaciones sobre el acusado: «La mala relación del hijo con el padre; la existencia de un posible móvil económico con la creación de la fundación; una planificación y estudio previo del lugar de los hechos; un intento de crear una situación y circunstancias concretas lo más discretas posibles previamente a los hechos, en el mismo momento y durante los minutos posteriores a la caída; las diferentes versiones y afirmaciones que no se corresponden con la realidad».

Y añade: «Las lesiones que se reflejan en la autopsia y que descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo; la obsesión del investigado por el dinero; la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos; haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre; encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida».