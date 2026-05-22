En los años 60 mi abuela utilizaba esta colonia cítrica y fresquita que acabo de descubrir y todo el mundo me pregunta cuál es porque es perfecta para verano

Hay una colonia cítrica y fresquita que acabo de descubrir y todo el mundo me pregunta cuál es porque es muy fresquita para el verano. Podremos descubrir de la mano de uno de los nombres míticos de la perfumería, un buen aliado para estos días de calor extremo. Un elemento que es capaz de marcar la diferencia en estos días que nos están esperando y que pueden dejar huella.

Si hay algo importante nada más salir de casa cuando las temperaturas se disparan, consiste en oler bien. Descubrir que una combinación de ingredientes que forman las colonias más auténticas puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Tendremos que enfrentarnos a una serie de cambios que hasta el momento no sabíamos y que pueden acabar siendo los que nos harán volver a los tiempos que nuestras abuelas. Con un presupuesto reducido podremos hacer realidad el sueño de salir de casa perfectamente perfumadas con un aroma que nos recordará ese tiempo pasado que vuelve ahora. Esta es la mejor colonia cítrica del momento.

Todo el mundo me pregunta cuál es porque es perfecta para el verano

Estos días uno de los mayores cumplidos que nos pueden hacer es preguntarnos el nombre de nuestra colonia. Puede acabar siendo un pequeño detalle que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es por este motivo por el que vamos a conseguir un cambio de tendencia que será esencial.

Un plus de buenas sensaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado y puede ser el que nos acompañará en breve. La colonia es un punto más de nuestra vestimenta o detalles, podremos empezar a hacer realidad estos cambios que tenemos en mente de una forma excepcional, con un aroma que destacará, es hora de saber lo que puede pasar cuando nos sumergimos de lleno en el universo de las colonias.

Podemos remontarnos a tiempos pasados. Pensando en que quizás es un elemento que tiramos y en el que podemos reducir costes. La realidad es que hay varios tipos de colonias que no son tan caros y que realmente cumplen su función. No las tiramos, sino que forman parte de una herramienta imprescindible para salir de casa. Este verano podremos descubrir la esencia de un tipo de colonia que llevaban nuestras abuelas y que puede ser excepcional.

Esta es la colonia que llevaba la abuela y es de lo más fresquita

Las abuelas sabían muy bien cómo invertir su dinero, salir de casa con una serie de elementos básicos que las hacían brillar aún más. Este tipo de colonias que parece que vuelven a ser tendencia, pueden convertirse en la antesala de algo más en estas próximas jornadas.

Tal y como se presenta esta colonia en la web de Druni: «Chanson d´eau, la clásica más fresca. Creada en el año 1995. Una fragancia fresca y delicada, como una canción divertida que refresca diariamente con un aroma dulce. Es una fragancia floral verde, femenina, con aroma fresco, suave y refrescante, que resulta muy agradable y juvenil y a la vez muy elegante. Entre sus notas aromáticas destacan la mandarina, la lavanda y menta de albahaca dando esta frescura tan reconocible».

Desde Parfumistas van un paso más allá: «Descubre el hechizo olfativo que Chanson d’Eau Coty despliega con cada atomización, una fragancia que captura la esencia de la delicadeza y la viveza en un solo frasco. Esta emblemática esencia inicia su sinfonía aromática con vibrantes notas de cabeza de albahaca fresca y mandarina jugosa, dibujando un preludio luminoso que encanta desde el primer momento. El corazón de la fragancia se enriquece con la serenidad de la lavanda y el exótico calor del cardamomo, entrelazados con pinceladas delicadas de jazmín, creando un núcleo floral especiado único. La dulzura exuberante del mango aporta un giro inesperado, añadiendo profundidad y una sensación de alegría desbordante. En su base, el sándalo y el haba tonka se funden en una armonía cálida y sensual, otorgando a Chanson d’Eau Coty un final suave y reconfortante que perdura en la piel».

Una nueva versión que aporta: «Esta fragancia se convierte en el accesorio perfecto para quienes buscan expresar su personalidad vibrante y sofisticada a través de su aroma. Chanson d’Eau Coty es ideal para el día a día, capaz de llevar la frescura de la mañana y la calidez del atardecer en cada gota. Descubre la magia detrás de esta composición olfativa y deja que te transporte a un mundo donde cada nota cuenta una historia».

Por menos de 10 euros, un precio que en Druni está por 8,95 euros el bote de 200 ml, perfecto para todo el verano, podemos perfumarnos de la mejor forma posible.