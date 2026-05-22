La premiere del documental de Rafa Nadal dejó una de esas escenas inesperadas que terminan eclipsando casi cualquier alfombra roja. Entre flashes, photocalls y caras conocidas, Ana Brito apareció casi «por sorpresa» en el evento y acabó pronunciándose sobre la polémica que en los últimos días la ha salpicado junto a Marta Pombo. Y lo hizo con un tono mucho más conciliador del que muchos esperaban.

Ana Brito aclara la polémica con Marta Pombo

«Fue una chorrada», resumió Ana Brito cuando le preguntaron directamente por el conflicto viral que ha enfrentado a ambas en redes sociales. La creadora de contenido quiso rebajar la tensión y defendió que todo nació de un clip sacado de contexto: «Yo creo que me expresé bien en la entrevista larga. Obviamente, eso fue un clip sacado de contexto y ya está».

La polémica estalló hace unos días después de que unas declaraciones de Brito sobre el universo «lifestyle influencer» se interpretaran como una crítica directa a perfiles como el de Marta Pombo. Aunque Ana nunca llegó a mencionarla explícitamente, muchos usuarios en redes entendieron que el comentario iba dirigido hacia la influencer madrileña, provocando un aluvión de reacciones y reabriendo el eterno debate sobre el contenido aspiracional en redes sociales.

Lejos de alimentar el enfrentamiento, Brito dejó claro en la premiere que no existe ningún problema personal con Marta Pombo. «Yo la veo y la pienso ir a saludar», aseguró. «Y le diré: ‘Oye, que he visto que te has enfadado. Vamos a ser amigas, dame un abrazo y hablarlo como personas adultas y normales que somos’».

Con esa frase, Ana intentó zanjar una controversia que ha dado mucho juego en TikTok y X durante los últimos días. «La vida son dos días, hay cosas más importantes y cero movida. Bueno, por mi parte, cero movida», insistió.

Eso sí, aunque evitó profundizar demasiado en la polémica, tampoco se retractó completamente de su visión sobre ciertos perfiles de redes. Cuando le preguntaron si seguía pensando lo mismo sobre las influencers lifestyle, esquivó elegantemente la respuesta: «No quiero seguir con la polémica, entonces no te voy a contestar». Aun así, dejó una reflexión que volvió a abrir el debate: «Rafa Nadal sí que es influencer, por ejemplo, del deporte. Yo tengo muy claro lo que consumo. Entiendo que cada persona es libre de consumir lo que quiera».

La escena dejó además varios momentos espontáneos marca Ana Brito. La humorista confesó que ni siquiera sabía que acabaría pasando por photocall porque había acudido invitada por una amiga del equipo organizador. «Yo venía a ver a mi amiga Maritere, que lo ha organizado», explicó entre risas. Incluso bromeó sobre el negocio de las alfombras rojas: «Yo soy lo que quieran. Mientras me paguen, soy lo que sea».

Más allá de la anécdota, Brito también quiso destacar la magnitud del evento dedicado a Rafa Nadal, a quien definió como «historia de España». La creadora de contenido alabó especialmente que el tenista haya decidido abrir una parte tan privada de su vida: «Hablar de su vida privada, que nunca lo ha hecho… es histórico».

Sin embargo, Ana dejó claro que ella jamás cruzaría ciertas líneas mediáticas. Preguntada sobre si expondría aspectos tan íntimos como un embarazo, respondió tajante: «Eso ya es una línea roja. Aunque me pagaran un millón de euros».