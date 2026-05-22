‘Tierra de mafiosos’ se carga a Tom Hardy: el actor no regresará en la tercera temporada tras varios conflictos en el set de rodaje

Tierra de mafiosos, la exitosa serie producida por Paramount, acaba de despedir a una de sus principales estrellas: Tom Hardy. El nominado al Oscar interpretaba a Harry Da Souza, el protagonista que, si bien aparecerá en el próximo seguimiento de la historia, ya no formará parte de la tercera temporada debido a varios conflictos en el set de rodaje. Ahora, los guionistas deben centrarse en la incertidumbre de no poder contar ya con un actor que había sido el faro narrativo de la trama general, asumiendo el reto de averiguar si la ficción puede sobrevivir a un futuro sin la presencia y magnetismo del británico.

No es el primero–ni será el último–intérprete que acaba siendo fulminado de un serial. Charlie Sheen, por ejemplo, fue despedido de Dos hombres y medio tras encadenar varios problemas de adicciones e insultar al creador, Chuck Lorre. Pero la decisión de los productores de Tierra de mafiosos (MobLand en su título original) nos ha pillado de sorpresa, con una continuación todavía pendiente de estreno para finales del presente año, donde sobrentendemos que el personaje de Tom Hardy perderá bastante fuerza. No obstante, ¿cuáles han sido los motivos exactos para que el showrunner Ronan Bennet y su equipo hayan decidido deshacerse del londinense?

‘Tierra de mafiosos’ liquida a Tom Hardy

La noticia la dio en exclusiva el insider Matthew Belloni en el medio norteamericano, Puck News. Según cuenta el periodista, el despido habría sido desenlace final de toda una serie de fuertes desencuentros entre los productores de Tierra de mafiosos, Jez Butterworth y David Glasser con Tom Hardy.

Uno de los primeros motivos de la rescisión de contrato es un clásico en las problemáticas habituales de cualquier rodaje tensionado: los problemas de puntualidad. Conforme se revela, Hardy habría llegado tarde en varias ocasiones al set, provocando continuos retrasos y malestar general en el equipo técnico.

El segundo punto de disputa fue el libreto de la segunda temporada. El actor quería cambiar de forma constante los diálogos, con el objetivo, según fuentes internas, de modificar el desarrollo creativo de las secuencias.

Por último, Belloni cuenta cómo Hardy verbalizó sin tapujos su descontento con la evolución de su personaje, quien por lo que parece, ya no es el protagonista total, sino una estrella coral más junto a sus dos compañeros, Helen Mirren y Pierce Brosnan.

Finalmente, esta serie encontronazos empujó a que Butterworth emitiera un ultimátum a Paramount, amenazando con el abandono del proyecto si se seguía tolerando el comportamiento de Hardy. En los despachos de Hollywood ya han decidido y la respuesta ha sido contundente. El actor queda fuera del proyecto.

Llueve sobre mojado

No es la primera vez que Tom Hardy es noticia por sus desaires dentro de una producción. En su momento, el rodaje de Mad Max: Fury Road fue un auténtico calvario para Charlize Theron. La sudafricana tuvo que pedir seguridad privada ante los desagravios y violencia verbal perpetrada por el intérprete. Eso sí, actualmente se llevan bien, habiendo hecho las paces de manera pública.

La segunda temporada de Tierra de mafiosos todavía no tiene una fecha de estreno oficial y en su agenda, Hardy todavía no tiene ningún gran proyecto futuro confirmado.