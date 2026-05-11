Dura hora y media y se rodó en 6 noches dentro de un coche: la película que demuestra el innegable talento de Tom Hardy

A lo largo de la historia del cine se han dado infinidad de obras cuya premisa es tan singular que la puesta en escena termina formando parte del propio lenguaje audiovisual del filme. Hitchcock fue el primero en obsesionarse con el concepto técnico del plano secuencia absoluto en La soga (1948), Sidney Lumet metió a doce miembros de un jurado en un único espacio en 12 hombres sin piedad (1957) y el español Rodrigo Cortés, filmó Buried (2010) únicamente desde la perspectiva de un hombre enterrado. Hoy, nuestra recomendación del streaming pertenece a esta tipología de apuestas atrevidas. Si tienes una suscripción a Prime Video no te puedes perder una de las mejores interpretaciones de Tom Hardy: Locke.

Dirigida y escrita por Steven Knight, nominado al Oscar al mejor guion original por Negocios ocultos (2004) y showrunner de Peaky Blinders (2013), Locke es una de esas películas que nacen de perseguir lo cotidiano, cuando, tras realizar varias pruebas de cámara para otro proyecto, el director británico quedó fascinado con el reflejo de las luces en la autopista y en los coches. Knight pensó que aquel era el escenario ideal para plasmar una especie de «obra de teatro filmada». Pero, aparte de precisar de un guion quirúrgico, capaz de mantener la tensión y retener la atención del espectador dentro de un espacio claustrofóbico, el cineasta iba a necesitar a un rostro carismático y talentoso que pudiese sostener todo el peso emocional durante los 82 minutos que dura la historia. Ahí es donde entró la figura de un Tom Hardy que quería que Knight escribiese la serie Taboo (2017), así que como intercambio de favores, el actor de El renacido aceptó protagonizar Locke.

Tom Hardy logra el equilibrio perfecto en ‘Locke’

La sinopsis sigue a un capataz de construcción durante un trayecto de coche de 90 minutos. Durante el camino tendrá que intentar mediar con tres frentes abiertos: una crisis familiar, un drama extramatrimonial y el caos laboral de una operación de vertido de hormigón.

Ivan Locke, el único protagonista de esta historia, intentará afrontar las consecuencias de sus actos dentro de su BMW X5 en una autopista británica y, aunque como espectadores pudiésemos pensar que este fue un rodaje extenso de múltiples repeticiones, en realidad Locke se rodó en seis noches filmando con Hardy y otras dos jornadas nocturnas para los planos recurso del tráfico y la carretera.

Durante la trama, Locke entra en diálogo con varios personajes mediante conversaciones telefónicas. Estas no son un inserto posterior, sino que se realizaron en tiempo real durante la grabación, teniendo a actores como Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew Scott y Tom Holland llamando a Hardy desde la habitación de un hotel.

Locke llegó el pasado 9 de mayo al catálogo de Prime Video, pero también se encuentra entre el abanico de contenidos de Movistar Plus.

Un viaje redentor, entre hormigón y cristales

Más allá de funcionar como proeza técnica, Tom Hardy logra con una interpretación contenida hacer que Locke funcione como una redención en clave de road movie. Existe un paralelismo claro entre el recorrido físico y emocional del personaje con el viaje literal y solitario que este hombre corriente debe transitar para no repetir los errores heredados de su padre.

Un título indispensable que logra con una maestría narradora mantenernos pegados en la pantalla, siendo los copilotos de un hombre arrepentido y preparado para perderlo todo con tal de hacer lo correcto.