Ana Brito ha puesto fecha al fin de las influencers de lifestyle —aquellas cuyo contenido gira en torno a su día a día—. La madrileña comenzó su andadura en redes sociales a raíz de que, tras estallar la pandemia, la despidieran de su trabajo. Brito, conocida en el universo 2.0 como El show de Britten, se dio a conocer a raíz de unos vídeos de humor y, poco a poco, ha logrado conquistar a los usuarios de la red. Ella misma, en muchas ocasiones, se ha definido como la antiinfluencer y, en muchas ocasiones, ha bromeado sobre su éxito profesional. Ahora, la creadora de contenidos —que nunca ha hablado sobre su vida personal y que de hecho ha ocultado sus dos embarazos cuando ya estaba a punto de dar a luz— ha hecho unas polémicas declaraciones que han enfurecido a Marta Pombo, que ha estallado contra la mencionada reflexión.

Marta Pombo vs. Ana Brito

Este conflicto entre las influencers ha llegado a raíz de unas declaraciones de Brito en las que no ha dejado en buen lugar a sus compañeras de profesión. «Yo tengo una crisis con el mundo influencer, jartísima. Cuando yo hablo de influencers, me refiero a las influencers de lifestyle, quiero dejar eso claro», ha comenzado diciendo en el podcast de Nacho Gay.

La madrileña ha puesto sobre la mesa que esto no supone el fin de la profesión del influencer en sí, sino que perdurarán aquellas que tengan un contenido especializado: «Yo siempre he creído que este tipo de influencers se van a acabar y las que van a emerger son a las que sigues por su profesión, como a un fotógrafo. Te fías de su opinión y por sus valores. No aportan nada las influencers de lifestyle; es una autocrítica. Que yo me veo viendo a las chavalas que sigo, que tienen 35 años, con hijos, una casa en la playa… Esa vida no es verdad, porque me genera toxicidad. Las he silenciado».

Unas palabras con las que varias creadoras de contenido se han dado por aludidas, como Marta Pombo, que no ha dudado en estallar. «Pues yo no tengo profesión como tal. Soy influencer lifestyle, hago deporte porque quiero estar fuerte, tengo tres hijas y un marido estupendo. Vivo en un piso de alquiler y pude comprarme una casa en Cantabria. He pasado por un divorcio, una depresión y ahora te cuento mi vida más feliz que un regaliz», ha respondido.

Y no solo eso. La hermana de María Pombo no ha dudado en ponerle todos los puntos sobre las íes a Ana Brito, con un mensaje directo. «Para mí, la gente que trata de infravalorar a otras personas, necesitan hacerlo para reafirmar su valor de alguna manera por pura inseguridad en algún aspecto de su vida», ha concluido Unas palabras que no dejan lugar a dudas sobre la molestia de Pombo con la reflexión de su compañera de profesión, que al igual que ella también se dedica a las redes.