Marta Pombo, contundente sobre los rumores de crisis con Luis Zamalloa: «Le salió una…»

Las últimas apariciones de Marta Pombo han estado marcadas por una mezcla de celebraciones familiares y rumores inesperados sobre su vida personal. Después de la Semana Santa, la creadora de contenido ha tenido que hacer frente a especulaciones sobre una supuesta crisis con su marido, Luis Zamalloa, que no tardaron en extenderse en redes sociales.

Durante estos días, las Pombo han compartido con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones. Su paso por Málaga ha sido uno de los más comentados, especialmente por la intensidad con la que han vivido las procesiones de Semana Santa.

Desde un enclave privilegiado como la céntrica Calle Larios, han mostrado su emoción al presenciar una tradición que, según han reconocido, nunca antes habían experimentado de una forma tan cercana.

Última hora sobre las Pombo

Las imágenes que han ido publicando reflejan el impacto que estas celebraciones han tenido en todos los miembros de la familia. La devoción, el recogimiento y la solemnidad de los actos han dejado una huella evidente en sus testimonios, que han querido trasladar a sus seguidores con entusiasmo. Para ellos, no ha sido solo un viaje, sino una vivencia cargada de significado.

La ruta continuó posteriormente hacia Cantabria, donde la familia dispone de una residencia habitual para encuentros más íntimos. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, se desarrolló otro de los momentos clave de la semana: la revelación del sexo del bebé que espera Lucía Pombo junto a su marido, Álvaro López Huerta. El evento, organizado con un enfoque original y festivo, reunió a la mayor parte del entorno familiar.

Sin embargo, en medio de la celebración, una ausencia no pasó desapercibida. Luis Zamalloa, también conocido como Zama, no estuvo presente ni en este acto ni durante buena parte de las vacaciones, lo que desató una oleada de comentarios. Las especulaciones sobre un posible distanciamiento con Marta Pombo comenzaron a circular con rapidez, alimentadas por la atención constante que rodea a la familia.

Los rumores sobre Luis Zamalloa

La falta de explicaciones contribuyó a intensificar las dudas. En un contexto en el que cada gesto es analizado al detalle, la ausencia de Zama en un evento familiar de tal relevancia fue interpretada por algunos como una señal de crisis. Las redes sociales, una vez más, actuaron como altavoz de teorías que no tardaron en multiplicarse.

Ante este escenario, Marta Pombo decidió intervenir para aclarar la situación. A través de sus historias de Instagram, explicó que la ausencia de su marido respondía exclusivamente a motivos profesionales. Según detalló, Luis había recibido una oferta laboral especialmente atractiva, relacionada con una actividad que le apasiona, lo que le llevó a desplazarse fuera durante esos días.

«Le salió una oportunidad de trabajo buenísima, haciendo algo que le encanta», señaló la influencer, añadiendo que se encontraba participando en una actividad deportiva vinculada al ciclismo en Ibiza. Con estas palabras, quiso poner fin a las especulaciones y subrayar que la distancia había sido únicamente geográfica, sin implicaciones en su relación personal.

El mensaje de Marta Pombo

Lejos de quedarse en una simple explicación, Marta Pombo fue más allá y compartió una reflexión sobre la importancia de los espacios individuales dentro de una relación. Defendió que, en ocasiones, la separación temporal puede resultar positiva para la pareja, reforzando el vínculo y permitiendo que cada uno desarrolle sus propios intereses.

En esa misma línea, lanzó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas. «El amor es como el dinero, lo importante es tenerlo», afirmó, dejando claro que no le preocupan los comentarios externos mientras su relación se mantenga sólida. Sus palabras reflejan una actitud serena frente al escrutinio público, algo habitual en figuras con una fuerte presencia en redes.

La influencer insistió en que se siente afortunada por el momento personal que atraviesa, destacando que su relación con Zamalloa se encuentra en un buen punto. Esta postura fue reforzada también en los comentarios de una publicación del periodista Javi de Hoyos, quien había abordado el tema en sus redes. «Todos contentos», escribió Marta, restando dramatismo a la situación.

El mismo Luis Zamalloa también quiso pronunciarse, aunque de forma breve. Su comentario, «Ha sido tal cual», respaldó la versión ofrecida por su pareja y contribuyó a cerrar el episodio. Con esta intervención conjunta, ambos han tratado de frenar una polémica que, en cuestión de días, había adquirido una dimensión considerable.

Fin de la polémica

Marta Pombo ha demostrado una vez más su capacidad para gestionar este tipo de situaciones. Con un discurso claro y sin rodeos, ha conseguido desactivar los rumores y recuperar el control del relato. Su respuesta ha servido para aclarar los hechos y para reivindicar una visión más equilibrada de las relaciones personales.

Mientras tanto, la familia continúa compartiendo momentos de su día a día, centrados en celebraciones y proyectos futuros. Tras unas vacaciones marcadas por la emoción, la polémica parece haber quedado atrás, dejando paso a una etapa en la que, según sus protagonistas, todo sigue su curso con normalidad.