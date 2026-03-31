Marta Pombo, emocionada tras ver al Cautivo de Málaga: «No tengo más lágrimas, qué preciosidad»

Hace unos días, la familia Pombo puso rumbo a Málaga para poder disfrutar de la Semana Santa en una de las ciudades de España donde más se vive. Desde que aterrizaron en esta ciudad andaluza, no han dejado de disfrutar de la gastronomía, pero, sobre todo, de ver tronos y las diversas cofradías que han salido a la calle. A pesar de todo, tenían previsto su regreso a Madrid el lunes por la tarde-noche, por lo que se perderían uno de los grandes atractivos de esta Semana Santa, como es el Cautivo, considerado como el «Señor de Málaga». Como era de esperar, sus seguidores habían hecho saber a la familia que se estaban perdiendo algo verdaderamente impresionante. Fue entonces cuando Marta Pombo, a través de una historia de Instagram, anunció la drástica decisión que habían tomado algunos de ellos: retrasar, por unas horas, su regreso a Madrid por ver al Cautivo en las calles de Málaga.

«Diría que estoy en el aeropuerto de camino a Madrid, pero os mentiría. Me ha podido el FOMO de no ver al Cautivo hoy estando aquí», comenzó explicando la creadora de contenido en la mencionada red social. Y añadió: «Yo sé que quiero volver a Málaga porque esto me ha robado el corazón, pero no ver el Cautivo estando aquí… En lugar de irnos María, Pablo y yo hoy a las 21 h, pues nos hemos cogido un vuelo mañana a las 09 h. Así que… ¡Qué ilusión!», exclamó. Tiempo después, Marta Pombo volvió a compartir un vídeo en Instagram. En esta ocasión, en su rostro podíamos palpar la emoción que sintió tras haber visto, por primera vez, al Señor de Málaga en las calles de su ciudad: «No tengo más lágrimas después de ver al Cautivo. O sea, qué preciosidad. Parece que va andando, que flota en el aire, que anda».

Lejos de que todo quede ahí, Marta quiso ir mucho más allá a la hora de explicar a sus seguidores qué había sentido al verle: «O sea, es espectacular, y además, cómo le acompaña la gente, es que sientes que están acompañando a Jesucristo, cautivo, a morir. Y le acompañan con muchísimo respeto, solemnidad, con la marcha… Bueno, espectacular».

Acto seguido, quiso acordarse de la otra imagen titular de la Cofradía, que no es otra que María Santísima de La Trinidad Coronada: «Y luego le sigue la Virgen de la Trinidad, que va más solita. Y claro, yo interpreto que es su madre, que también le está acompañando a morir, en realidad. No necesita ser el centro de atención esta vez. No sé, no tengo palabras».

Lo que es un hecho es que la familia Pombo se propuso vivir la Semana Santa desde dentro y a la vista está que se han quedado prendados no solamente del Cautivo, sino de todas las procesiones que han tenido la ocasión de ver en primera persona. Así pues, han tenido la oportunidad de emocionarse y entender por qué la Semana Santa es parte de la idiosincrasia de una ciudad tan bonita y espectacular como es Málaga.