Los profesores del sistema público han anunciado una serie de movilizaciones a partir de septiembre en toda España y no descartan ir a la huelga. Así lo ha anunciado este martes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas. Así, los trabajadores del Estado preparan una campaña de movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública y para denunciar la precariedad de las condiciones laborales del profesorado.

El presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, y la secretaria de Política Educativa de CSIF, Isabel Madruga, han repasado la situación de los conflictos en Educación que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas por la falta de coordinación y el abandono que sufren los docentes por parte de las diferentes administraciones.

Los responsables de Educación de CSIF han hecho un balance del comienzo de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que han comenzado esta semana, y han explicado las propuestas de CSIF para reformar este examen y garantizar la igualdad de condiciones para todos los estudiantes.

Protestas de profesores

«La falta de inversión, retribuciones, temporalidad, brecha territorial en el gasto por alumno, la sobrecarga de trabajo, descontrol de fondos europeos y falta de reconocimiento del profesorado lastran el sistema educativo», han asegurado desde el sindicato de empleados públicos.

Para ellos, «la ley de mejora de condiciones del profesorado y la falta de coordinación entre administraciones generan un caos laboral en toda España». Por otro lado, CSIF exige medios para el alumnado con necesidades especiales: «Los alumnos con TEA se han multiplicado casi por seis en 14 años».

Así, CSIF ha anunciado movilizaciones, «con posible huelga», desde septiembre en toda España en defensa de la escuela pública. Según mantienen estos funcionarios, «Gobierno y CCAA castigan sin recursos al profesorado».