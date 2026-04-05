Lucía Pombo revela el sexo de su bebé en un ‘gender reveal’ con una furgoneta de helados y será…

Lucía Pombo vive uno de los momentos más especiales de su vida. La influencer y piloto espera su primer bebé junto a Álvaro López Huerta, y tras meses de ilusión y ganas, finalmente ha llegado la gran noticia: en plena Semana Santa, con la familia reunida, han celebrado el esperado gender reveal que ya corre como la pólvora por redes sociales. Entre risas, apuestas sobre el sexo del bebé y mucho suspense, la pareja ha compartido con sus seguidores cada detalle de este momento único. Globos, abrazos y sorpresas inesperadas han convertido esta celebración en uno de los vídeos más comentados del día, dejando claro que, para Lucía y Álvaro, esta nueva etapa está llena de emociones y alegría desbordante.

A principios de año, la pareja contaba la noticia a través de un video afirmando que estaban «más que preparados» y, gracias a entrevistas e imágenes del reality de Prime Video que tiene la familia, llevaban mucho tiempo esperando el poder quedarse embarazados. Mientras el proceso iba avanzando, la hermana mayor no ha dudado en documentar cada paso en las redes sociales, hasta que ha llegado el momento de saber el sexo del bebé. Para ello sacaban la imagen de su coche, con globos de color rosa y azul y unas declaraciones que provocaron que sus seguidores se quedaran pegados a la pantalla: «Hoy hacemos el gender reveal, estamos yendo a Santander a por unos globos de helio. Yo estoy convencida de que va a ser un niño. Álvaro dice que va a ser una niña”.

En estos meses han estado especulando mucho sobre Cigotín, el apodo cariñoso que han puesto a su próximo recién nacido, y Lucía Pombo decía que a ella le “daba igual lo que fuera”, pero que a su marido quizás “no le hacía ilusión” que fuese una niña. En definitiva, al revelarlo… ¡Es una niña! La verdad que el video donde descubrían el sexo ha sido de lo más divertido y muy al estilo del humor que tienen ambos. Mientras la familia se iba a caminar al campo, se preparaba una sorpresa que no esperaban. Apareció una furgoneta de La Polar, una reconocida empresa cántabra de helados, con un puñado de globos rosas. La pareja, emocionada, se abrazaba al conocer la noticia. Un plan que, por lo que hemos podido ver, ha sido organizado por la hermana menor, María Pombo.

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La pareja dio el «si quiero» en el año 2022, después de un largo noviazgo, y el embarazo era uno de los objetivos de ambos. Desde los primeros indicios hasta la confirmación del embarazo, el anuncio estuvo cargado de emoción, mostrando todo a través de imágenes cotidianas, complicidad, hasta que, finalmente, el test de embarazo dio positivo. Esta Semana Santa ha sido inolvidable para la pareja y es que comenzó en Málaga, donde la familia al completo tuvo un anfitrión único: Antonio Banderas. En una foto que compartieron, vimos una de las primeras imágenes de Lucía Pombo mostrando orgullosa sus curvas premamá y con una ilusión que se podía leer en su rostro

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A pesar de que toda la familia estaba junta, se notó la ausencia de Luis Zamalloa, actual pareja de Marta Pombo, que se encontraba en Ibiza para participar en una maratón. Al margen de esto, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Muchos usuarios confesaban que pensaban que sería un niño y, sabiendo que va a ser una niña, el comentario más común va dirigido a María Pombo y es: «Martín sigue manteniendo el trono», al igual que Marta comentaba: «Sigo gritando!!! ¡El equipo de chicas sigue creciendo!» Un momento increíble para Lucía Pombo que seguiremos de cerca.