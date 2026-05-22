El Ministerio de Economía, a través de la Fundación ICO, contrató en marzo a la empresa Thinking Heads para encargarse de la «comunicación integral» de su actividad. El fundador de la empresa es Daniel Romero-Abreu, quien figura en el auto del juez José Luis Calama por el que se imputa al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se da la circunstancia, además, de que Pedro Sánchez había recibido al empresario en La Moncloa apenas unos meses antes, en noviembre del año pasado.

Daniel Romero-Abreu es fundador de Thinking Heads, consultora especializada en «el posicionamiento estratégico y gestión de la influencia de organizaciones y líderes», según su presentación. A su vez, es presidente del lobby chino Gate Center. Ambas figuran en el auto del juez Calama, dentro de la investigación a Zapatero como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad sería “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”.

El auto del juez Calama menciona así al grupo Thinking Heads y Gate Center: «El grupo Thinking Heads abonó a José Luis Rodríguez Zapatero 681.318,04 euros, y Gate Center otros 352.980 euros».

Además, la empresa Inteligencia Prospectiva -administrada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón y que constituye según el juez «un punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center mediante contratos ficticios»- abonó 561.440 euros a Whathefav», empresa de las hijas del ex presidente «y 266.200 euros a Gate Center».

«Gate Center habría remitido 171.727 euros a Whathefav, y Thinking Heads Group le habría remitido otros 12.297 euros». «Inteligencia Prospectiva canaliza casi 1,2 millones de euros hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center, y estas entidades redistribuyen fondos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar», según el magistrado.

La empresa Thinking Heads ha emitido un comunicado para explicar que «todos los servicios» abonados a Zapatero fueron efectuados «con un contrato y con una prestación de servicios efectiva y acreditable». Igualmente, explica que su relación con el ex presidente data de 2014 y responde a «servicios de consultoría, asesoramiento, conferencias y servicios editoriales». Romero-Abreu no figura como investigado en la causa.

En La Moncloa

El 19 de noviembre del año pasado, Sánchez recibió a Romero-Abreu en La Moncloa, quien acudió acompañando a su esposa, Beatriz Magro, cofundadora de la empresa Komvida – que fabrica kombucha artesanal, una bebida probiótica-, a la que Sánchez entregó la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

En marzo, Thinking Heads fue el adjudicatario del encargo de la Fundación ICO para ocuparse de su servicio de «comunicación integral», con un importe de 60.984 euros. El contrato es prorrogable. El ministerio cuenta con un presupuesto de 116.668,68 euros para este servicio, que comprende la difusión de su actividad en distintos canales y las relaciones con medios de comunicación y líderes de opinión, entre otros.

Lobby chino

Gate Center, mencionada en el auto del juez Calama, se define como «un espacio de reflexión y análisis que tiene como misión el estudio del desarrollo de las tendencias políticas, económicas y sociales en el Sur Global y su impacto en el orden internacional». Zapatero preside su Consejo Asesor.

En abril de 2022, el ex presidente socialista acudió a la presentación de este nuevo think tank.

«Estamos viviendo un cambio de ciclo histórico, sólo comparable al que se vivió en la primera parte del siglo XX, en el que emergen grandes potencias. Debemos dar respuesta a preguntas fundamentales sobre cómo va a evolucionar el centro de gravedad económico del mundo. Por eso, este proyecto está pensado para abrir puertas al diálogo, al conocimiento, a la cooperación entre culturas distintas y regiones diversas. Por ello está formado por personas implicadas en trabajar por una idea común, dispuestas a compartir su conocimiento y su análisis y que se abren al debate», destacó entonces.