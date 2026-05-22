Un incendio en el hospital de Torrevieja deja varios heridos y obliga a evacuar la segunda planta

Un incendio en la segunda planta del Hospital de Torrevieja (Alicante) ha dejado a varias personas heridas, una de ellas por quemaduras y otras por inhalación de humo. De éstas últimas, una ha ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además de los pacientes heridos, seis trabajadores del centro sanitario han tenido que ser atendidos tras intervenir en labores de ayuda y evacuación.

Así lo han trasladado fuentes de la Conselleria de Sanidad, que han precisado que se ha evacuado la segunda planta y que cinco efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos se han trasladado a la zona para extinguir el fuego y ya se encuentran ventilando la planta afectada.

Además de los efectivos de los Bomberos, han intervenido varias unidades de la Policía.