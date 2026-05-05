Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid se han desplazado hasta la localidad de Morata de Tajuña para extinguir un incendio. El fuego ha provocado el derrumbe de tres viviendas unifamiliares. Los inmuebles estaban vacíos en ese momento, por lo que no ha habido víctimas o atrapados en los escombros.

Así lo han confirmado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. «Los Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajan en la extinción de un fuego tras el derrumbe de tres viviendas unifamiliares en Morata de Tajuña. No hay heridos ni atrapados. SUMMA 112 en preventivo», han informado.

Los hechos se han producido a las 15:00 horas en la calle de la Vía cuando los Bomberos han recibido el aviso de un fuego que, en principio, se habría desencadenado en un vehículo aparacado en la calle. Al llegar se han encontrado con un incendio generalizado bajo las tres viviendas junto a unos cinco vehículos ardiendo en la calle.

Junto a los Bomberos se han desplazado sanitarios del Summa 112 de forma preventiva. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen del incidente.

El Ayuntamiento de Morata de Tajuña ha informado de que el incendio se ha originado en la zona del colegio. Asimismo le ha pedido a los vecinos de las calles de la Alegría y de la Vía, así como de la Travesía de la Alegría, que cierren puertas y ventanas y extremen las precauciones ante el riesgo que supone el humo generado.