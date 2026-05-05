Alarma en Palma por un incendio cerca de la calle General Riera: tres motocicletas calcinadas

Momentos de angustia los que se vivieron en la noche de este pasado lunes en la calle Ticià de Palma, esquina con Blanquerna. Un incendio calcinó tres motocicletas que se encontraban estacionadas en la calle, aunque la rápida actuación de los bomberos permitió que las llamas no alcanzaran varios vehículos más.

La escena provocó momentos de auténtico miedo entre los vecinos de la zona, que de repente vieron cómo una intensa humareda negra teñía la calle. Las llamas, tal y como se puede ver en el vídeo, pasaron muy cerca de las fachadas de los edificios, aunque finalmente no se lamentaron más daños materiales.

Los testigos llamaron rápidamente a los bomberos de Palma, quienes sofocaron el incendio con suma celeridad y restauraron la normalidad en la calle. Por el momento se desconoce si el fuego se originó de manera accidental o si fue provocado de manera intencionada.

El suceso ocurrió a unos 100 metros de la calle General Riera, donde en los últimos meses ha sido el escenario de numerosos incendios, la gran mayoría de contenedores.