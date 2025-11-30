Alarma en Palma por el incendio de varios contenedores en la calle General Riera

Alarma en la calle General Riera de Palma por un incendio de varios contenedores, a la altura del barrio de Corea. Las llamas no se han extendido más allá de los depósitos, aunque han alcanzado una gran altura y han provocado una gran columna de humo.

Según cuentan varios testigos a OKBALEARES, el incendio ha sido provocado por un joven pirómano que ha huido rápidamente del lugar. La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado una intensa búsqueda para localizar al varón y proceder a su detención.

Hasta el lugar se han desplazado los Bombers de Palma y han sofocado rápidamente las llamas. En un momento dado, varios efectivos han tenido que desplazar un vehículo estacionado muy cerca de los contenedores para que no fuera alcanzado por las llamas.

La escena ha provocado gran expectación entre los viandantes, conductores y vecinos de la zona. El nerviosismo se ha apoderado de algunos de ellos dada la intensidad de las llamas por momentos, aunque finalmente el fuego ha sido apagado y se ha restaurado la normalidad.