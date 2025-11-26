Detenido el pirómano de Menorca: más de 50 contenedores quemados en Sant Lluís

La Guardia Civil de Maó y la Policía Local han detenido a un pirómano de origen sudamericano y de avanzada edad por provocar un virulento incendio en contenedores y papeleras en el término municipal de Sant Lluís, en Menorca.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes cuando varios vecinos de dicha localidad alertaron de que varios contenedores y papeleras muy próximas a una zona con vegetación ardían con fuerza. La Benemérita, en coordinación con la Policía Local de Sant Lluís, iniciaron una investigación que se saldó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito continuado de daños.

Y es que este pirómano cuenta con un largo historial ocasionando incendios en esta localidad de la que es residente. En abril de 2024, esta misma persona ya fue investigada por quemar hasta 44 contenedores de reciclaje, causando daños valorados en 35.000 euros.

Tras estos hechos, el hombre cesó sus actividades hasta el pasado mes de febrero, cuando se registraron 11 nuevos incendios en distintos puntos de Sant Lluís. Las llamas afectaron a contenedores, papeleras y otro mobiliario urbano, causando daños estimados en 9.000 euros.

Tras varias investigaciones, el Instituto Armado comprobó que el pirómano utilizaba siempre la misma metodología. El varón empleaba iniciadores y acelerantes de la combustión para generar el fuego

En concreto, el autor colocaba un dispositivo incendiario casero dentro de los contenedores de cartón o papeleras, que ardían rápida e intensamente, propagándose a otros contenedores cercanos.

La frecuencia de los incendios en Sant Lluís genero una alarma social entre el vecindario. Los agentes siempre estaban obligados a intervenir en la zona ya que el fuego afectaba con asiduidad a la circulación de vehículos y personas por la zona.