Hay olores que no sólo perfuman, también abren puertas a la memoria. Entre ellos, destaca una categoría muy concreta: el perfume que usaba nuestra abuela en los años 80 y 90. Aquellas fragancias sencillas, frescas y cítricas que hoy regresan con fuerza bajo una nueva etiqueta estética: el fenómeno grandmacore. Lo que antes era cotidiano, ahora se ha convertido en tendencia.

El regreso del ‘olor a limpio’

En un mundo saturado de perfumes intensos y composiciones complejas, vuelve a ganar terreno una idea muy básica pero poderosa: oler a limpio. Estas colonias clásicas no buscan sorprender con exotismo, sino con familiaridad.

Son fragancias ligeras, casi transparentes, que evocan sábanas recién lavadas, toallas al sol y rutinas de cuidado sencillas. No es casualidad que muchas personas las asocien con la infancia: eran las que estaban en el baño de casa, siempre a mano, siempre presentes.

Gotas de Mayfer: el perfume que marcó una época

Entre todas las fragancias recuperadas, una destaca especialmente: Gotas de Mayfer. Este perfume cítrico aromática se ha convertido en el símbolo perfecto de este regreso nostálgico. Su apertura combina limón, naranja y bergamota, reforzada por un toque herbal de romero que aporta frescura inmediata. En el corazón aparecen notas de lavanda, rosa y salvia, que suavizan su energía inicial. Finalmente, el fondo de almizcle blanco y flor de azahar deja una estela limpia y reconfortante.

Más que un perfume, es casi una sensación: la calma de un hogar tranquilo y la rutina de otra época. Su formato generoso y su versatilidad (sirve para toda la familia y hasta para la ropa) explican por qué ha vuelto a ganar popularidad.

Las colonias de toda la vida que vuelven a las perfumerías

El renacimiento de estas fragancias no se limita a una sola marca. Otras colonias históricas también están viviendo su propio regreso. Una de ellas es la clásica Agua de Colonia 1916, que mantiene ese equilibrio entre cítricos brillantes y un fondo suave que recuerda a la cosmética tradicional española. Su mezcla de mandarina, limón y flor de azahar la convierte en una opción ligera y muy fácil de usar a diario.

Por otro lado, encontramos la legendaria 4711 Original Eau de Cologne, una fragancia con más de dos siglos de historia que sigue siendo referencia absoluta del frescor. Su combinación de bergamota, limón y lavanda demuestra que la sencillez también puede ser atemporal.

Por qué vuelven ahora estas fragancias

El regreso de estas colonias no es casual. Responde a una búsqueda actual de autenticidad, nostalgia y bienestar emocional. Frente a perfumes más densos o sofisticados, estas aguas de perfume ofrecen algo distinto: ligereza, accesibilidad y memoria emocional. Además, encajan perfectamente con el estilo de vida actual, donde se valora lo práctico, lo versátil y lo que no satura. Son fragancias que no imponen, acompañan.