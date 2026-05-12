Desde que uso éste perfume de Mercadona todo el mundo me pregunta qué colonia llevo y lo mejor es que cuesta menos de 4 euros

Cuando parece que por fin llega el buen tiempo, a pesar de las lluvias de los últimos días, apetece cambiar un poco de fragancia y apostar por aquellas que son mucho más frescas o que de hecho, tienen un aroma que rápidamente nos transporte a los momentos de playa y sol o a las vacaciones de verano. Y eso es precisamente lo que puedes conseguir con el perfume de Mercadona por el que todo el mundo te va preguntar, y lo mejor es que cuesta menos de 4 euros.

En realidad, no se puede decir que sea un perfume al uso o una colonia sin más. Se trata de una fragancia mist, es decir, una de esas fragancias que podemos usar tanto en el cuerpo como en el pelo y que si bien suele tener menos intensidad que un perfume, es perfecta para que la lleves en el bolso y la uses cuando quieras un poco de aroma fresco o para por ejemplo, echártela si pasas muchas horas fuera de casa, o para cuando sales del gimnasio. Un perfume que está arrasando en las tiendas de Mercadona y que además tiene un precio que pocos se creen. De este modo, siendo un producto barato, práctico y con un olor dulce que recuerda bastante a perfumes mucho más caros, te aconsejo que no la dejes escapar.

El perfume de Mercadona por el que todos te van a preguntar

Mercadona nos presenta para esta temporada la Fragancia Mist Berry Sorbet Deliplus para pelo y cuerpo pensada para usar después de la ducha o como decimos, para refrescarse durante el día, pero no sólo eso si tenemos en cuenta que mucha gente la está usando como perfume habitual porque deja un aroma intenso, agradable y bastante duradero para el precio que tiene. Y ahí está otra de las claves de su éxito. Mientras algunos perfumes superan fácilmente los 50 o 60 euros, esta opción de Deliplus cuesta menos de 4 euros y se ha convertido en uno de esos productos que desaparecen rápido de algunas tiendas cuando empiezan a recomendarse en TikTok o Instagram.

La Fragancia Mist Berry Sorbet Deliplus para pelo y cuerpo, que se vende en formato de 250 ml por 3,90 euros, mezclanotas de fresa, morango y violeta, lo que da como resultado un olor dulce, fresco y bastante veraniego. Precisamente ese toque afrutado es el que más comentarios está generando entre quienes la prueban, porque recuerda a algunas brumas corporales y perfumes juveniles mucho más caros.

Además, al tratarse de una mist corporal, puede utilizarse varias veces al día sin resultar pesada. Mucha gente la aplica después de la ducha, antes de salir de casa o incluso sobre el pelo para dejar una sensación más fresca y perfumada durante horas.

Otro detalle que está llamando bastante la atención es el tamaño del envase. Los 250 ml dan para mucho más uso que un perfume convencional, algo que también ayuda a explicar por qué se está vendiendo tan bien y al hecho de que se haya hecho viral en redes.

Otra de las ventajas es que puede reaplicarse sin problema a lo largo del día. Al no ser un perfume extremadamente concentrado, permite usar varias pulverizaciones sin esa sensación pesada que sí dejan algunas colonias intensas. Precisamente por eso hay quienes ya la llevan en el bolso o en la mochila para utilizarla después del gimnasio, tras pasar horas fuera de casa o simplemente cuando quieren recuperar esa sensación de recién duchado.

Cuesta menos de 4 euros y compite con perfumes mucho más caros

Otro de los motivos por los que esta fragancia se está haciendo tan popular tiene que ver directamente con el precio. Encontrar un producto corporal de 250 ml por 3,90 euros no es demasiado habitual, y menos aún cuando el aroma consigue llamar tanto la atención.

Mercadona lleva tiempo apostando por este tipo de productos de perfumería low cost que terminan viralizándose gracias al boca a boca y a las redes sociales. Ya ocurrió con algunas colonias, aceites corporales y perfumes de equivalencia que acabaron agotándose en determinadas tiendas. En este caso, la combinación entre precio bajo, envase grande y aroma dulce parece haber funcionado especialmente bien. Y aunque evidentemente no tiene la misma fijación que un perfume de alta gama, muchos compradores aseguran que para el día a día cumple perfectamente.

Cómo usar correctamente las fragancias mist para que duren más

Aunque estas brumas corporales suelen tener menos concentración que una colonia tradicional, hay algunos trucos sencillos que ayudan a que el aroma aguante más tiempo sobre la piel y el cabello. Uno de los más habituales es aplicarla justo después de la ducha, cuando la piel todavía mantiene algo de hidratación. También funciona mejor en zonas como cuello, muñecas o detrás de las orejas.

En el caso del cabello, muchas personas optan por pulverizar ligeramente sobre las puntas o sobre el cepillo antes de peinarse para repartir mejor el aroma sin saturar demasiado.

Además, al venir en formato grande, permite reaplicar durante el día sin preocuparse demasiado por el gasto. Precisamente esa comodidad es otra de las razones por las que esta Fragancia Mist Berry Sorbet de Deliplus se ha convertido en uno de los productos más comentados ahora mismo dentro de la sección de perfumería de Mercadona.