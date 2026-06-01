Los accionistas de Naturhouse han aprobado en la junta general ordinaria el nombramiento de María Dolores de Cospedal García, ex ministra de Defensa, ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, como consejera independiente de la firma, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la entrada de Cospedal al consejo de Naturhouse llega en una reestructuración del órgano rector de la firma, que se ha sometido a votación en esta junta y donde también se ha reelegido a Felix Revuelta Fernández como consejero ejecutivo, de Vanessa Revuelta Rodríguez y Kilian Revuelta Rodríguez, como consejeros dominicales, y de Rafael Moreno Barquero, como otros externos.

También se ha acordado el nombramiento, en calidad de independiente, de Carmen Martín Llopis, y al igual que el de la ex secretaria general del PP, será por un periodo de cuatro años.

Los accionistas también han dado ‘luz verde’ a las cuentas anuales e informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, junto con la propuesta de aplicación de resultados y distribución de reservas voluntarias.

En la junta de accionistas se acordó la fijación del número de consejeros, la política de remuneraciones para 2026 y la votación consultiva del informe de retribuciones del pasado ejercicio.

De esta forma, la compañía ha señalado que todos los acuerdos fueron aprobados de acuerdo a una amplia mayoría por parte de los accionistas de la firma.

Por otro lado, el consejo de administración ha aceptado la renuncia del secretario no consejero, Alfonso Barón Bastarreche, y de su vicesecretario no consejero, Ramón Fernández Izquierdo, designando en su lugar y por unanimidad a Francisco Javier González Calvo y a Gonzalo Arroyo Díaz, respectivamente en esos cargos.

Tras estos cambios, las nuevas consejeras independientes se incorporaron a las comisiones, por lo que María Dolores de Cospedal García asume la presidencia de la Comisión de Auditoría, mientras que Carmen Martín Llopis fue nombrada presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.