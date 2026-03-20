Naturhouse Health ha ratificado el acuerdo alcanzado entre su filial en Italia, Naturhouse SRL, y Rafaello Pellegrini, por el que éste deja de ser director general de Naturhouse SRL en Italia así como director general del grupo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía ha precisado que este acuerdo ha sido informado «favorablemente» por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la firma.

Raffaello Pellegrini accedió al cargo en marzo de 2023, en sustitución de Patricia Sanz de Burgoa, y su trayectoria está vinculada a Naturhouse, donde impulsó los inicios de la filial en Italia, mientras que anteriormente se encargó de la apertura de la sucursal en Reino Unido, así como de las dos primeras tiendas adaptadas al mercado británico.

Por otro lado, el consejo de administración ha acordado distribuir tres millones de euros brutos en concepto de dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2026, lo que supone una distribución de 0,05 euros brutos por acción, tal como había anunciado.

El pago se efectuará el 20 de abril, siendo la fecha límite para contratar acciones que den derecho a percibir el dividendo el 15 de abril, mientras que el 16 de abril es el ‘ex-date’, fecha a partir de la cual los títulos de la compañía se negociarán sin derecho a percibir dividendo.