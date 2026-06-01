El aviso más preocupante sobre el estrecho de Ormuz llega de un economista y tiene fecha concreta: «La fecha límite es final de junio»

La tensión en el estrecho de Ormuz sigue siendo motivo de inquietud internacional, al tratarse de una de las principales rutas de tránsito del petróleo a nivel mundial. Por este paso estratégico circula una parte muy relevante del crudo destinado a los mercados asiáticos, por lo que cualquier posible bloqueo o interrupción tendría efectos inmediatos sobre los precios de la energía y las expectativas económicas globales. En este contexto, el economista Santiago Niño Becerra analizó en el programa «Tot es mou» de TV3 la posible evolución del escenario.

Uno de los aspectos en los que más insistió fue el papel de China. El experto señaló que «las reservas de petróleo en China tienen capacidad para entre 100 y 130 días», aunque matizó que «eso significaría hasta octubre, pero siempre hay que dejar un mínimo estratégico», por lo que el margen operativo real sería más reducido.Niño Becerra también describió la complejidad del escenario actual y afirmó que «en el estrecho de Ormuz hay un doble bloqueo: uno por parte de Irán y otro por parte de Estados Unidos», lo cual complica cualquier posible salida diplomática o logística.

La advertencia de Niño Becerra sobre el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Francia pidió este domingo a Estados Unidos e Irán que aceleren las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas. La Administración de Emmanuel Macron advirtió que la situación actual ya está teniendo consecuencias sobre la economía internacional y reclamó avances concretos para poner fin a la crisis. «Irán y Estados Unidos deben hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo porque la situación es insostenible», afirmó el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Por su parte, Niño Becerra aseguró que «la fecha límite es final de junio» y añadió que, si para entonces la situación no se encamina hacia una solución, «yo creo que pasarán cosas», en referencia a posibles consecuencias económicas de mayor alcance. En el ámbito económico, advirtió de que un empeoramiento del conflicto podría provocar una fuerte subida del precio del petróleo. «Yo creo que las personas tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave. Los precios se dispararán», señaló. Asimismo, Santiago Niño Becerra explicó que «los fabricantes de alimentos ya han dicho que repercutirá en los precios. Lo primero en lo que se notará será en que los precios empezarán a subir, especialmente en productos básicos».

Asimismo, presentó un gráfico en el que se muestra qué países reciben más petróleo a través del estrecho de Ormuz. En primer lugar aparece China, con un 37,7%. A continuación se sitúan India (14,7%), otros países de Asia (13,9%), Corea del Sur (12%) y Japón (10,9%). En un tercer nivel figuran Europa (3,8%) y Estados Unidos (2,5%).

Vale la pena recordar quien se abastece del petróleo que transita por Ormuz y en que porcentajes. pic.twitter.com/Ycsr2cC2ye — Santiago Niño (@sninobecerra) May 16, 2026

Situación en la UE

Los mensajes compartidos por Santiago Niño Becerra en redes sociales se apoyan en declaraciones de Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda de la Unión Europea (UE), cuyas palabras reflejan la magnitud del conflicto: «El mundo se enfrenta a lo que podría decirse que es la crisis energética más grave de la historia, una que está poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías, nuestras sociedades y nuestras alianzas».

Según estas declaraciones, Europa ya habría gastado más de 30.000 millones de euros adicionales en la importación de combustibles fósiles sin haber incrementado el volumen de suministro. Este dato, subrayado por el propio Becerra, apunta a un aumento de costes estructural incluso en un escenario estable. Además, el comisario europeo advierte de que la seguridad del abastecimiento sigue siendo frágil, especialmente en sectores clave como el combustible de aviación.

Incluso si el estrecho de Ormuz se reabriera por completo de forma inmediata, «harían falta más de un par de años para recuperar la producción de gas», señaló Dan Jørgensen, durante la decimocuarta edición de la Jornada Anual de Energía organizada por EsadeGeo y la Representación de la Comisión Europea en España, celebrada en Esade Madrid. «Nos encaminamos a un verano que va a ser difícil, incluso en el mejor escenario», añadió en su conversación con el director de EsadeGeo, Ángel Saz.

El comisario también ha destacado la necesidad de preservar la competitividad del bloque, que se encuentra bajo presión. «Pagamos demasiado por nuestra energía en Europa, dos o tres veces más que nuestros competidores en China y Estados Unido», ha apuntado.

Finalmente, Dan Jørgensen concluye: «La seguridad del suministro de la Unión Europea sigue estando garantizada. Pero debemos estar preparados ante una perturbación potencialmente prolongada del comercio internacional de energía. Por eso debemos actuar ya. Y tenemos que actuar juntos, como una verdadera Unión. Solo trabajando juntos podremos ser más fuertes y proteger a nuestros ciudadanos y empresas de manera más eficaz».