Pegan una paliza a un hombre al que acusaban de haber robado un móvil y acaban detenidos por la Policía en Palma

Tensión y mucha violencia en la plaza de las Columnas de Palma. Dos hombres propinaron una brutal paliza a otro al que acusaban de haber robado un teléfono móvil. Sin embargo, su intento de tomarse la justicia por su mano les salió caro y ambos acabaron detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de lesiones.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa, los hechos se desencadenaron el pasado sábado de madrugada cuando tres hombres iniciaron una fuerte discusión en plena vía pública. El origen del enfrentamiento habría sido el presunto robo de un teléfono móvil, una acusación que fue elevando progresivamente el nivel de tensión entre los implicados.

Lo que comenzó como una discusión verbal acabó derivando en una violenta pelea en la que se produjeron golpes y empujones. El altercado generó un importante revuelo en la zona, lo que motivó la intervención de varios agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, que se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos.

A su llegada, los policías observaron a los tres hombres enzarzados en la pelea y procedieron de inmediato a separarlos para poner fin a la agresión. Posteriormente, los agentes recabaron el testimonio de la víctima, que presentaba diversas heridas sangrantes en las manos, además de numerosos golpes en el rostro.

El afectado relató que los otros dos individuos le habían increpado por el supuesto robo del móvil y que, acto seguido, comenzaron a agredirle. Asimismo, aseguró que los presuntos agresores utilizaron fragmentos de cristal procedentes de botellas rotas para causarle heridas en las manos y los brazos.

La versión ofrecida por la víctima fue respaldada por varios testigos presenciales que se encontraban en la zona en el momento de los hechos. Tras realizar las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención de los otros dos hombres como presuntos responsables de un delito de lesiones.