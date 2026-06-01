Detenida una mujer por dejar solos en casa a sus sobrinos de 4 y 6 años para irse de fiesta con los amigos

Dos niños, de 4 y 6 años respectivamente, fueron encontrados solos en una vivienda de Palma después de que varios vecinos alertaran a la Policía Nacional al escuchar sus llantos y gritos desde el balcón. La mujer encargada de cuidarlos, que resultó ser su tía, fue detenida como presunta autora de un delito de abandono de menores.

La madrugada del sábado, agentes de la Policía Nacional acudieron a una vivienda del barrio de Santa Catalina tras recibir varias llamadas de vecinos que alertaban de la presencia de dos menores solos en un balcón, llorando y llamando a su madre.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que los pequeños se encontraban en un evidente estado de nerviosismo y agitación. Según relataron varios testigos, los niños llevaban bastante tiempo sin la presencia de ningún adulto responsable, una situación que generó una gran preocupación entre los residentes de la zona.

Los policías se dirigieron al domicilio y fueron los propios menores quienes abrieron la puerta. Una vez dentro, confirmaron que no había ningún adulto en la vivienda. Aunque los niños estaban en buen estado y no se apreciaban signos de abandono material, sí se encontraban sin supervisión de la persona encargada de su cuidado.

Pocos minutos después apareció una mujer que se identificó como la tía de los menores. En un primer momento aseguró que únicamente había salido unos minutos para realizar una compra, pero los agentes le comunicaron que los niños llevaban solos mucho más tiempo. Todo apunta a que se fue con unos amigos de fiesta.

Finalmente, la mujer reconoció que había salido a dar una vuelta con unos amigos, explicando que pensaba que la madre de los pequeños ya habría regresado de trabajar y estaría con ellos. La investigación permitió esclarecer que la madre había dejado a su hermana al cuidado de los niños mientras cumplía con su jornada laboral. Tras recabar toda la información y una vez localizada la progenitora, los agentes procedieron a la detención de la tía de los niños como presunta autora de un delito de abandono de menores.

Aunque los pequeños fueron hallados en perfecto estado físico, el caso ha generado un notable impacto en el barrio debido a la imagen de los menores llorando y pidiendo ayuda desde el balcón mientras permanecían solos en el domicilio.