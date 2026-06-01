Los manteros de Playa de Palma se preparan para el Mundial: incautadas 76 camisetas falsas de la selección alemana

El Mundial de fútbol está a la vuelta de la esquina y los manteros de la zona de la Playa de Palma, en la isla de Mallorca, son los primeros que se están preparando para lo que es uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. Así lo ha demostrado la Policía Local incautando hasta 76 camisetas falsas de la selección alemana que iban a ser destinadas a la venta ambulante ilegal.

La operación tuvo lugar el pasado sábado 27 de mayo, sobre las 12:48 horas, cuando varios agentes que patrullaban por la calle Llaüt observaron a un hombre que circulaba en bicicleta con dos sospechosas bolsas de gran tamaño y una mochila.

Ante el evidente riesgo que suponía para la seguridad vial circular de esa manera por la vía pública, los policías decidieron darle el alto de inmediato. Al inspeccionar el contenido, los agentes comprobaron enseguida que en el interior de las bolsas había diversas prendas de ropa deportiva de marca que no contaban con ningún tipo de autorización, factura o licencia legal para su posterior comercialización.

De esta manera, y ante las claras sospechas de que se trataba de material falsificado, los efectivos policiales le intervinieron todo el género. La práctica totalidad de las camisetas incautadas eran de la selección de Alemania, y algunas de ellas llevaban ya estampado el dorsal número 10, que corresponde al actual jugador del Bayern de Múnich, Jamal Musiala.

Por último, los policías locales instruyeron un informe penal por un presunto delito contra la propiedad industrial. Asimismo, se le comunicó formalmente al vendedor ambulante su condición de investigado no detenido, recordándole la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente cuando fuera citado.

Además, se remitió una copia completa del atestado a la Policía Nacional para su conocimiento, mientras que todo el material textil incautado quedó depositado en el almacén judicial de la Policía Local a disposición de la justicia.

Una de las zonas de Playa de Palma con más presencia de manteros es la famosa calle del Jamón, donde decenas de top manta abarrotan la vía hasta el punto de deteriorar y ensuciar lo que es uno de los puntos más turísticos de toda Mallorca.

Ante esta situación, los comerciantes, trabajadores y responsables de seguridad de varios establecimientos han decidido alzar la voz ante lo que califican como una situación «insostenible». Todos ellos han remitido un documento interno a la Policía Nacional y Policía Local en el que alertan del serio peligro que supone la situación actual y denuncian la existencia de grupos perfectamente organizados que operan como auténticas mafias organizadas.

El documento, especialmente dirigido a la Delegación del Gobierno (responsables de la Policía Nacional) y Extranjería, es una declaración de intenciones que saca a la palestra una problemática «jamás vista en la zona».

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma, que lidera Jaime Martínez (PP), aprobó el año pasado una normativa municipal que contempla sanciones no sólo para los vendedores, sino también para quienes adquieren estos productos ilícitos, con multas que oscilan entre los 450 y los 750 euros al considerarse una infracción leve.