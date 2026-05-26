Broncano sufre una intoxicación y casi es baja en ‘La Revuelta’: «He descubierto el pañal de adultos»

El pasado lunes 25 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de ver una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano, siendo la primera de la semana. De esta forma, fueron testigos de cómo las actrices Anna Castillo, Macarena García, Victoria Martín y Laura Weissmahr acudieron al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid como invitadas del programa. Debemos tener en cuenta que las tres actrices y la guionista acudieron a La Revuelta para presentar Se tiene que morir mucha gente, su nueva serie que ya está disponible en Movistar+. Así pues, durante su visita, las cuatro abordaron diversos temas de conversación.

Entre ellos, destacan cuál fue la vez en la que más rápido dijeron ‘te quiero’ a una pareja, la curiosa anécdota de Anna Castillo con John Travolta o, incluso, la celebración de Macarena García por el gran éxito cosechado por Los Javis en el Festival de Cannes por La Bola Negra. Recordemos que, incluso, recibieron el premio a mejor dirección. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que uno de los grandes protagonistas de la noche, de manera inevitable, fue el propio David Broncano. ¿El motivo? Estuvo a punto de no presentar esta nueva entrega, y todo como consecuencia de un contratiempo de salud. De hecho, él mismo quiso explicar a los espectadores de La 1 de Televisión Española que estuvo a punto de ser baja en el programa como consecuencia de una intoxicación.

Todo comenzó cuando David Broncano recibió a sus invitadas de la noche. Fue entonces cuando les hizo saber que se encontraba «fatal». Ante la visible preocupación de la guionista y las tres actrices, el jiennense quiso explicarse: «He tenido un problema grave anoche (…) Llevo sin comer un día y medio».

Acto seguido, explicó el motivo: «Llevo sin comer un día y medio… Algún tipo de intoxicación he tenido, o una gastroenteritis, pero nunca la había tenido tan fuerte». Lejos de que todo quede ahí, Broncano continuó sincerándose sobre el contratiempo de salud que ha sufrido: «Fue dramático, nunca había estado tanto rato, me mareé… Fui al baño, me desmayé y me quedé agarrado al baño. Un verdadero drama», contó.

A pesar de todo lo ocurrido en las horas posteriores al programa, finalmente pudo presentarse a la grabación de la entrega que se emitió en la noche del lunes 25 de mayo. «Cuando me he levantado, todavía la compuerta no había cerrado», explicó a sus invitadas. Y añadió: «Pero he ido a la farmacia y he descubierto una cosa, el pañal para adultos. Es como un calzoncillo; lo voy a usar todos los días. Ya lo he usado y he meado», confesó, entre risas, el presentador de La Revuelta.

Por lo tanto, es más que evidente que se trata de un día de trabajo que jamás olvidará. Y es que, a pesar del contratiempo de salud al que tuvo que hacer frente desde horas antes, Broncano supo recomponerse, hasta tal punto que se presentó en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid dispuesto a presentar la nueva entrega de La Revuelta.