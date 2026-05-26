Audiencias de ayer, lunes 25 de mayo: ‘Horizonte’ pisa los talones a Broncano y ‘La Revuelta’

La semana de audiencias ha comenzado con Iker Jiménez y Carmen Porter volviendo a ser los grandes protagonistas gracias a Horizonte. El programa de Cuatro sigue dando enormes resultados para Cuatro, cadena en la que tiene la misión de cubrir el hueco dejado por First Dates. Tan grande es el éxito, que ya supera de forma habitual al programa de citas, que ahora se emite en Telecinco, su cadena hermana mayor. Si ya la semana pasada el programa consiguió superar dos veces su récord de temporada, esta semana empieza pisándole los talones a La Revuelta en access prime time y superando en share a MasterChef en la segunda parte de la noche.

El análisis hay que comenzarlo dejando claro que El Hormiguero (13.3 %), lidera sin problemas, jugando a su propia liga gracias a Mónica Naranjo. La Revuelta (10.9 %) pierde seguimiento respecto al jueves pasado, día en el que consiguió un 11.8 % y 1.344.000 espectadores. Ayer se dejó casi un punto de cuota, aunque subió en espectadores. Eso se debe a la subida de Horizonte, que el pasado jueves logró reunir al 9.4 % de la audiencia y 1.088.000 en su tramo exprés (el que compite con Broncano y Motos), mientras que este lunes sube un punto de cuota y casi 250.000 espectadores. De esta manera se queda a apenas cinco décimas de alcanzar al programa de La 1, que sigue con su propia crisis de audiencias. Con estos datos es seguro que en Mediaset se estén pensando muy seriamente hacer cambios de cara a la próxima temporada, mirando con buenos ojos mover a Iker Jiménez a Telecinco y devolver a First Dates a Cuatro.

Por detrás de estos tres programas, el access prime time queda con First Dates (9.1 %), El Intermedio (7 %) y un Cifras y letras (6.5 %) que sigue subiendo en La 2 gracias a tener como telonero a Trivial Pursuit.

‘El Hormiguero’: 13.3 % y 1.639.000

‘La Revuelta’: 10.9% y 1.337.000

‘Horizonte’: Avance: 10.4% 1.258.000

‘First dates’: 9.1% 1.116.000

‘El Intermedio’: 7% 856.000

‘Cifras y letras’: 6.5% 791.000

‘Horizonte’ también triunfa en la segunda parte de la noche

En el mal llamado prime time, La isla de las tentaciones vuelve a dominar con un 14.5 % de audiencia, siendo la única opción en acercarse al millón de espectadores de media en toda la noche y sigue demostrando que no tiene rival gracias a las tramas de sus parejas.

La segunda posición está igualada entre un nuevo capítulo de En tierra lejana (11.3 % y 846.000) y la segunda parte de Horizonte. La serie turca vence en cuota de pantalla debido a que termina mucho antes, pero pierde en espectadores frente a Iker Jiménez (10.4 % y 870.000).

El programa de Cuatro vence también a MasterChef, que sigue sufriendo un enorme desgaste en La 1 y pide a gritos un descanso, al menos en su edición de anónimos. LaSexta también cambió ayer su programación nocturna para emitir un especial sobre la histórica imputación e investigación a José Luis Zapatero, pero los resultados fueron más discretos. Por último, La 2 vuelve a destacar con su ciclo de cine clásico, este lunes con la emisión de la cinta Cómo casarse con un millonario (4.1 %)