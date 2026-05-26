Al menos 4 muertos en un accidente entre un autobús escolar y un tren en Bélgica

Un tren y un autobús escolar han colisionado este martes en la localidad belga de Buggenhout, a 30 kilómetros de Bruselas, dejando al menos cuatro muertos. Según ha informado el ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, las víctimas serían dos adultos (el conductor del autobús y el supervisor de los niños) y dos menores.

El medio local VRT ha informado de que el vehículo transportaba a siete escolares del colegio Richtpunt, un centro de educación especial, y dos adultos y que el accidente ocurrió alrededor de las 08:15 de la mañana en Buggenhout, en el paso a nivel de Vierhuizen.

Aún no se conocen las causas exactas. Según los primeros informes, el paso a nivel estaba cerrado en el momento del accidente.

Según VTR news, las cámaras de seguridad confirmaron que el paso a nivel estaba cerrado en el momento del incidente. «Las barreras estaban bajadas y los semáforos en rojo», ha declarado Thomas Baeken, de la empresa ferroviaria belga Infrabel, al medio citado. «Las imágenes muestran que las barreras estaban bajadas y los semáforos en rojo. Desconocemos cómo pudo ocurrir el accidente. Corresponde a la policía y a la fiscalía investigarlo», ha añadido Baeken.

Por su parte, el ministro del Interior belga, Bernard Quintin, ha publicado sus condolencias a través de sus redes sociales. «Con gran consternación, he sabido del trágico accidente en Buggenhout, donde un autobús escolar fue arrollado por un tren. Mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos. Deseo mucha fuerza a los heridos», ha escrito Quintin en sus redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, también ha escrito un mensaje en sus redes sociales solidarizándose con las víctimas del incidente. «Mis más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Hoy, Europa se une al duelo de Bélgica», ha publicado.