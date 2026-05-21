Bruselas ha revisado sus previsiones sobre la deuda pública de España en 2026 al alza, asegurando que será 1,4 puntos porcentuales más alta de lo previsto. Esto supone que el endeudamiento va a alcanzar el 99,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español este año, frente al 98,2% que preveía la Comisión Europea el pasado otoño.

Lo mismo sucede con el pronóstico para 2027. En un principio, las autoridades europeas auguraban que la deuda pública se redujera hasta el 97,1% de la economía. Ahora, las previsiones apuntan a que será del 98,9% del PIB.

Por su parte, Bruselas también ha revisado al alza su pronóstico sobre la inflación, que se situará en el 3% en 2026 frente al 2,7% previsto anteriormente.

El principal motivo de esta subida es la guerra de Irán y sus efectos sobre la economía española. El Ejecutivo comunitario advierte de que el conflicto en Oriente Medio ha desencadenado «un nuevo shock energético» que está debilitando la actividad económica del bloque y provocando un nuevo repunte de la inflación tras varios meses de moderación en el nivel de precios.

En conjunto, la Comisión Europea prevé que la economía de la UE desacelere su crecimiento desde el 1,5% registrado en 2025 hasta el 1,1% en 2026, mientras que la eurozona pasará del 1,4% al 0,9%.

En España, el PIB crecerá un 2,4% este año. En su análisis, Brusela prevé que la demanda interna continúe siendo el principal motor de crecimiento de la economía española en 2026 y 2027, impulsada principalmente por el consumo privado y la inversión. El gasto de los hogares se verá apoyado por el crecimiento del empleo, en un contexto de inmigración sostenida y bajo endeudamiento de las familias.

Entre los principales riesgos para la economía española, la Comisión apunta al posible debilitamiento de la actividad turística, especialmente de los flujos procedentes de destinos de larga distancia, por el aumento de los costes de viaje y otras perturbaciones vinculadas al transporte.

Además, las autoridades europeas advierten de que un agravamiento de las tensiones podría deteriorar aún más la confianza y prolongar un comportamiento de cautela por parte del sector privado, con impacto negativo sobre la inversión empresarial y el consumo privado.

En cuanto al mercado laboral, Bruselas prevé que la entrada de población migrante siga apoyando la expansión de la fuerza laboral y la creación de empleo, aunque advierte de que, tras el buen comportamiento de los últimos años, el mercado de trabajo perderá impulso en línea con la desaceleración gradual del crecimiento.

La deuda de España

Por otro lado, las nuevas previsiones de la Comisión apuntan a que el déficit público español se situará en el 2,4% del PIB en 2026 y bajará al 2% en 2027, tras el 2,4% estimado para 2025.

En cuanto a la deuda pública, Bruselas prevé que la ratio continúe reduciéndose gradualmente desde el 101,8% del PIB que figuraba en 2025 hasta el 99,6% en 2026 y el 98,9% en 2027.

No obstante, las nuevas previsiones empeoran la senda de deuda respecto a las estimaciones publicadas el pasado otoño, cuando la Comisión calculaba que la ratio deuda/PIB bajaría hasta el 98,2% en 2026 y el 97,1% en 2027.