En contra, las islas fueron las únicas regiones donde se observó una caída, en tanto que Madrid y el País Vasco explicaron la desaceleración con respecto al periodo previo.

Así se desprende de un análisis reciente de BBVA Research, que destaca, además, el dinamismo de los destinos del norte y del interior peninsular, con Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Asturias mostrando el mayor avance.

Mientras que en términos mensuales, el gasto de nacionales y extranjeros mostró una fuerte debilidad en enero y febrero, mientras que el efecto Semana Santa estuvo detrás del repunte en marzo, sobre todo en la demanda española. Por su parte, el turismo nacional apenas creció en abril, en tanto que el extranjero siguió registrando un avance sólido.

En particular, la Semana Santa registró un aumento del 6,8% en el gasto total, explicado por el dinamismo de los esapñoles en la mayorái de regiones. Desde el informe señala un tiempo más invernal y las dificultades del contexto geopolítico como causas que pueden explicar el freno coyuntural en Baleares y Canarias.

El gasto de los españoles en turismo cae tras el estallido de la guerra

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, BBVA ha señalado que el gasto de los españoles cae de forma relevante a partir del estallido de la guerra. En cambio, también, el desembolso en Asia ,Turquía o Egipto no se vio particularmente afectado.

En cuanto a uno de los efectos de la guerra, la presión sobre los precios, los servicios de transporte se vieron especialmente afectaro al volver a crecer con fuerza en lo que va de año, casi un 9% interanual.

De la misma forma, la inflación en los servicios de alojamiento, restauración y los paquetes turísticos repunta. Tan solo en las actividades recreativas y culturales se registró cierta moderación, según el estudio.