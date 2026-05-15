El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio de 2026, realizando un recorrido oficial que incluye Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. El viaje consta de tres etapas principales, con eventos destacados como la misa del Corpus Christi en Madrid y la visita a la Sagrada Familia en Barcelona. En concreto, esta visita del Papa León XIV a España va a mover mucho turismo, debido a la ocupación en los pisos turísticos legales de Barcelona ya se encuentra al 97%.

En esta ocasión, principalmente los turistas son familias que vienen de otros puntos de España y Europa y «se quedan aproximadamente cuatro días de media en la ciudad», ha explicado Marian Muro, la directora de la patronal de apartamentos turísticos de Barcelona.

No obstante, el mes de junio coincide con que es además una de las fechas favoritas para que los turistas visiten la ciudad de Barcelona. «El mes de junio es de mucha intensidad de visitantes en la ciudad de Barcelona y es importante tener en cuenta el perfil de visitantes con motivo de la visita del Papa, pues son en su mayoría familias y, por tanto, el target prioritario de los pisos turísticos».

Además, la visita del Papa León XIV a Barcelona se produce en una semana de alta ocupación turística, que coincidirá con otros dos acontecimientos de gran atracción de visitantes, como son el festival Primavera Sound el anterior fin de semana y el Gran Premio de F1 el siguiente.

El mes de junio también es una fecha de alta ocupación para los hoteles, ya que la ocupación media en la ciudad que suele rondar ese mes el 85%, según indica el Gremi d’Hotels de Barcelona, y eso sin tener en cuenta la visita del Papa León XIV. Por tanto, se espera que este acontecimiento sea muy parecido al masivo desembarco de visitantes que se produce cuando hay grandes ferias, como pueda ser el Mobile World Congress.

Asimismo, los hoteles en Barcelona han elevado significativamente sus precios, alcanzando subidas de hasta el 80% en algunas zonas debido a la visita del papa.

Principalmente, Madrid será la ciudad donde más se note este impacto, con un incremento de las reservas del 43,8%, mientras que la tarifa media diaria alcanza los 281 euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2025, según SiteMinder.

En Barcelona, las reservas aumentan un 21,9%, aunque la tarifa media diaria baja un 6,1%, hasta situarse en 338,92 euros. Por su parte, Tenerife, isla a la que llegará el 12 de junio el Papa León XIV, registra un notable crecimiento de la demanda, con un incremento de las reservas del 34,2%. Además, la tarifa media también sube un 12,4%, pasando de 164 euros en 2025 a 185 euros este año.