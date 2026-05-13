Así será el dispositivo de seguridad de la visita del Papa León XIV a España: «Absolutamente especial y prioritario»

Ya queda menos para la próxima visita del Papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, de modo que tal y como cabría esperar está obligando a mover a cientos de efectivos y a coordinar uno de los operativos de seguridad más amplios de los últimos años. El Gobierno lleva semanas preparando todos los detalles de un viaje que pasará por distintos puntos del país y que no se parece demasiado a otras visitas papales anteriores.

En esta ocasión no se trata tan sólo de blindar una ciudad concreta durante unas horas. El recorrido del Pontífice incluye varias comunidades autónomas y también desplazamientos a territorios insulares, algo que multiplica la complejidad del dispositivo de seguridad que se está preparando. Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife serán algunos de los escenarios clave de la agenda del Papa León XIV y que todavía sigue ultimándose. Desde el Ministerio del Interior reconocen que la operación tendrá carácter «absolutamente especial y prioritario». No sólo por la dimensión internacional del evento o por la enorme cantidad de fieles que se espera en las calles, sino también porque el plan deberá coordinar a distintos cuerpos policiales, servicios de emergencias y organismos públicos al mismo tiempo para que nada falle y se pueda garantizar la seguridad del pontífice.

Así será el dispositivo de seguridad de la visita del Papa León XIV a España

La organización de este despliegue se ha recogido dentro de la instrucción 2/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad. El documento marca cómo deberán actuar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes, durante y después de la llegada del Papa.

Según explican desde Moncloa, el objetivo principal es crear un marco común de actuación para detectar posibles riesgos con antelación y coordinar todos los operativos previstos en cada uno de los lugares que visitará León XIV. Además, también se pretende garantizar que cualquier incidente pueda resolverse con rapidez y sin afectar al desarrollo de los actos oficiales.

La Dirección General de Coordinación y Estudios será la encargada de centralizar buena parte de este trabajo conjunto. Ahí entran diferentes cuerpos de seguridad, como el de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, además de servicios sanitarios, emergencias y protección civil. Pero el dispositivo no se limitará únicamente a los lugares donde aparezca el Pontífice, sino que se ha confirmado que también va a haber vigilancia reforzada en hoteles, rutas oficiales, aeropuertos, estaciones, infraestructuras críticas y puntos donde puedan concentrarse miles de personas.

Las fases del operativo ya tienen calendario

El plan diseñado por el Ministerio del Interior se divide en varias etapas distintas. En concreto son cuatro fases y cada una de ellas irá aumentando el nivel de activación conforme se acerque la llegada del Papa a España.

Fase previa. Esta parte comenzó en el momento en el que se confirmó oficialmente el viaje. Desde entonces se han celebrado reuniones técnicas, intercambios de información y trabajos de planificación para preparar todos los recursos necesarios.

Esta parte comenzó en el momento en el que se confirmó oficialmente el viaje. Desde entonces se han celebrado reuniones técnicas, intercambios de información y trabajos de planificación para preparar todos los recursos necesarios. Fase preventiva. Permanecerá activa hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2026. Durante esos días deberán quedar cerrados todos los planes operativos y las medidas de seguridad previstas.

Permanecerá activa hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2026. Durante esos días deberán quedar cerrados todos los planes operativos y las medidas de seguridad previstas. Fase de alerta. Arrancará el 1 de junio y se extenderá hasta el día 5. En este periodo se activará el plan especial para garantizar espacios seguros, vías de evacuación y protección en alojamientos, rutas oficiales e instalaciones consideradas estratégicas.

Arrancará el 1 de junio y se extenderá hasta el día 5. En este periodo se activará el plan especial para garantizar espacios seguros, vías de evacuación y protección en alojamientos, rutas oficiales e instalaciones consideradas estratégicas. Fase crítica. Será la etapa de máxima seguridad y la que movilizará el mayor número de efectivos.

En Madrid comenzará el 6 de junio y se mantendrá activa hasta el mediodía del día 9. Después, el dispositivo se trasladará a Barcelona, donde seguirá operativo hasta la mañana del 11 de junio. Posteriormente, Canarias asumirá el protagonismo de la visita papal. Allí el nivel máximo de activación permanecerá vigente hasta que el avión del Pontífice abandone el espacio aéreo español el 12 de junio.

Refuerzo policial y control antiterrorista

Durante todos esos días en el que esté operativo el dispositivo de seguridad por la visita del Papa León XIV , este trabajará además bajo el actual nivel 4 reforzado del Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que continúa activo en España. Eso supondrá más controles policiales, presencia visible de agentes en las calles y vigilancia especial en infraestructuras sensibles.

Las autoridades prevén también controles de acceso en actos multitudinarios, supervisión aérea y protocolos específicos de evacuación en caso de emergencia. El objetivo es evitar cualquier incidente en una visita que movilizará a miles de personas y que obligará a coordinar recursos en varios puntos del país al mismo tiempo. Madrid, Barcelona y Canarias estarán en el foco durante la visita del pontífice por lo que una visita tan larga y con varios territorios implicados requiere de un dispositivo que como es de esperar requiere de semanas de preparación y desarrollo tal y como se ha confirmado.