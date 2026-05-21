Reabre el hotel que fue residencia de Napoleón en Florencia, con suites a 7.000 € la noche

Viajar rara vez consiste cambiar de lugar; hay veces en los que un destino tiene el doble papel de trasladarte a lugares mágicos y comprender siglos de su historia. Villa San Michele, A Belmond Hotel es uno de esos lugares donde la historia se escribe en piedra y la belleza se despliega por todo lo que comprende la vista: desde la ladera florentina que cedió su falda para servir de base a este lugar, hasta su fachada imaginada al estilo de Miguel Ángel. Este año, tras 18 meses de renovación, abre sus puertas de nuevo convertido en un lugar de encuentro que mira al pasado y la actualidad. Entramos en este lugar para descubrir su historia y novedades.

Villa San Michele, A Belmond Hotel, ha sido lugar de peregrinaje de fieles y aristócratas durante toda su vida. Este edificio se erigió como una joya del Renacimiento hace casi 600 años, en el siglo XV, cuando llegaron ahí los monjes franciscanos. Y es precisamente la estampa de su fachada, atribuida a Miguel Ángel, y el impoluto paisajismo creado de forma genuina por el paso del tiempo en las colinas de Chianti, lo que hace que el encaramado de arquitectura y naturaleza de este lugar sea algo excepcional.

Un lugar ligado a personalidades

Si abrimos el libro de visitas célebres de este lugar, encontraremos algunos de los nombres más adversos y significativos de la historia antigua y moderna. Yendo atrás en el tiempo, uno de los que más resuenan entre los muros de Villa San Michele, A Belmond Hotel, es el de Napoleón Bonaparte, que viviría en lo que hoy se conoce como la Grand Tour, una de las novedades de hotel que se extiende como una de las grandes suites, ocupando toda la primera planta de la Villa.

Antes de él ya habrían pasado por las inmediaciones de este hotel Los Médici, el fraile dominico Fra Angelico (uno de los pintores más destacados del primer Renacimiento) y el propio Da Vinci, que realizó la primera demostración de su máquina voladora a pocos metros de la puerta del hotel. Historia antigua que, una vez más, se encuentra con personalidades contemporáneas como Julia Roberts, Vivienne Westwood, el Príncipe de Gales y John F. Kennedy.

Cómo es el hotel

Por dentro, Villa San Michele, A Belmond Hotel, es el lugar de descanso de siglos de historia. De estilo renacentista, los arcos y los frescos originales aportan ese porte histórico, reinterpretado con aspectos que reviven la vida moderna. El primer gran cambio perceptible a la llegada al hotel es la remodelación de los 9.700 metros cuadrados de jardines exteriores. Todo el interior ha sido reconcebido por Luigi Fragola Architects, quien ha tratado de mantener la esencia de este lugar, adaptando su comodidad y aspecto a un lenguaje más actualizado.

Cuenta con 39 habitaciones, entre las que destacan tres nuevas suites que se han dado forma durante la reforma. Situada en una villa privada, se encuentra Limonaia, lugar que antaño ocupaba el invernadero. Grand Tour se extiende en toda la planta principal y Botánica es el lugar donde convergen arte y naturaleza. Así, la suite Signature para un máximo de cuatro personas cuesta 7.490 € la noche.

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Nuevo spa dedicado a la relajación

La novedad más sensorial se atribuye a su spa Villa San Michele de Guerlain. Ubicado en el histórico monasterio, este espacio ha sido meticulosamente restaurado para recuperar los frescos que adornan las paredes y todos los elementos que recrean el ambiente sacro de este lugar. Cuenta, además, con tres salas de tratamiento que ofrecen tratamientos exclusivos inspirados en el Renacimiento italiano.

A este espacio se suman las instalaciones deportivas de este lugar, que permiten disfrutar de un retiro activo en un entorno como el que brindan las colinas de Florencia. También se ha reforzado la conexión entre cuerpo, mente y entorno en los nuevos espacios de meditación, el yoga y la sanación sonora, donde dan lugar sus retiros comisariados por La DoubleJ.

Experiencia gastronómica

La gastronomía se erige en el lugar donde antaño se encontraba la logia del convento del siglo XVI. Antesi es la propuesta gastronómica creada por el chef ejecutivo Alessandro Cozzolino, donde sólo hay cabida para ocho mesas y un menú inspirado en la tierra y el entorno. Al igual que ocurre en el hotel, la tradición y la vanguardia conviven en las técnicas de la cocina, dando forma a un perfecto equilibrio de sabor en cada plato.

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La oferta se completa con lugares más informales como el Ristorante San Michele, con auténticas recetas tradicionales italianas y unas impresionantes vistas. Además del Bar Doccia, recientemente bautizado y que toma nombre del arroyo que se encuentra bajo la propiedad. Se encuentra en el histórico claustro y es la oferta más desenfadada, donde poder disfrutar de cócteles refinados y aromáticos diseñados por el jefe de barra, Luciano Ferlito.