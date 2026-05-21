Los VIPs se ponen las botas en la gran noche de Rafa Nadal con el catering de Samantha (‘MasterChef’)

Mientras muchos siguen asociando a Samantha Vallejo-Nágera únicamente con las cocinas de MasterChef, la empresaria lleva tiempo centrada en otro gran objetivo: convertir su firma de catering en una referencia absoluta de los grandes eventos VIP. Y anoche, en la esperadísima premiere del documental de Rafa Nadal, volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las anfitrionas gastronómicas favoritas de las celebrities y las grandes marcas.

La chef, tal y como ha podido conocer COOL, fue la encargada de poner sabor a una de las noches más exclusivas del año, un evento que reunió a rostros conocidos, periodistas, deportistas y personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento. Porque si algo sabe Samantha es que no existe mejor escaparate —ni mejor networking— que una premiere de este nivel.

Lejos del plató y mucho más enfocada en el crecimiento de su negocio, la jueza televisiva está apostando fuerte por impulsar su catering en eventos premium, donde el detalle y la experiencia pesan tanto como el menú. Y lo cierto es que la propuesta gastronómica no pasó desapercibida.

Samantha, de ‘MasterChef’, al frente del menú de la gran noche de Rafa

El cóctel arrancó con una cuidada estación de ostras servidas sobre hielo picado, acompañadas de limón, en una puesta en escena elegante y minimalista. Tampoco faltó el champagne perfectamente enfriado, listo para brindar por Rafa Nadal en una noche cargada de emoción.

Entre las propuestas más comentadas destacó una selección de embutidos y productos gourmet —y típicos de Mallorca, como la sobrasada— presentados en carritos metálicos de inspiración clásica, una fórmula muy visual y sofisticada que encaja perfectamente con el tipo de eventos en los que Samantha quiere posicionarse. También hubo foie gras acompañado de tostadas y distintas confituras, pensado para un público que buscaba un picoteo rápido pero exclusivo.

Todo estaba diseñado para reforzar esa imagen de lujo relajado que tanto funciona en las grandes premieres internacionales: servicio ágil, estética impecable y productos reconocibles pero elevados. Un formato ideal para que los invitados socializaran mientras comentaban las imágenes más íntimas del documental del tenista.

Y precisamente ahí está la clave del movimiento empresarial de Samantha Vallejo-Nágera. Tras años de exposición televisiva, la chef parece decidida a capitalizar toda esa popularidad en el terreno que mejor domina: los eventos privados de alto nivel. Porque una premiere dedicada a Rafa Nadal no solo es una celebración mediática; también es el escenario perfecto para conectar con marcas, representantes, productoras y grandes clientes potenciales.

Anoche, entre ostras, champagne y foie, Samantha no solo sirvió un catering: sirvió también una declaración de intenciones sobre hacia dónde quiere llevar su negocio.

Porque, aunque la noche estuviera dedicada a Rafa Nadal, Samantha Vallejo-Nágera también consiguió jugar su propio partido. Y lo hizo dejando claro que su futuro empresarial pasa menos por la televisión y mucho más por consolidarse como uno de los grandes nombres de la gastronomía vinculada al lujo, las marcas y los eventos más exclusivos del país. Una estrategia silenciosa, pero cada vez más evidente, con la que la chef sigue ampliando su imperio lejos de las cámaras de MasterChef.