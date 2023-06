Qué es el Ébola, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

Fact checked

La Consejería de Salud del Gobierno Vasco ha anunciado que se ha activado el protocolo de «alta seguridad y aislamiento» ante «la sospecha de un caso de fiebre hemorrágica». Precisamente, el Hospital Donostia, en San Sebastián, es uno de los siete hospitales españoles que disponen de una unidad con recursos especiales de alta seguridad y aislamiento para el tratamiento del Ébola.

La enfermedad por el virus del Ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona. La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas. El virus del Ébola no se transmite a través del aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de Ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%.

En estos momentos, la vacuna desarrollada por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido) para el ébola fue enviada el pasado mes de enero a Uganda, 80 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara un brote de la enfermedad en la región. Se ha fabricado en el Serum Institute de India (SII) en estrecha colaboración con la OMS.

La organización presentó los datos de la vacuna desarrollada por un equipo de Oxford dirigido por Teresa Lambe y recomendó su administración en África. La propia OMS y los investigadores, trataron de distribuirla lo antes posible, aunque este suero se sigue investigando.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo (antigua Zaire), los brotes de esta enfermedad se han registrado en distintas zonas de África. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, vómitos, sangrado y, con frecuencia, causa la muerte. Esta patología puede desarrollarse en humanos y otros primates (monos, gorilas y chimpancés).

El brote de la enfermedad del Ébola en África occidental, que inició en marzo de 2014, fue la epidemia viral hemorrágica más grande en la historia. Casi 40% de las personas que contrajeron esta afección durante este brote fallecieron.

Propagación del virus

Este virus no se propaga tan fácilmente como las enfermedades más comunes como los resfriados, la gripe o el sarampión. No hay datos que indiquen que el virus que causa la enfermedad del Ébola se propague a través del aire o el agua. Una persona que tiene Ébola no puede propagar la enfermedad, sino hasta que aparecen los síntomas.

Esta enfermedad sólo puede propagarse entre seres humanos por contacto directo con fluidos corporales infectados que incluyen, pero no se limitan a, la orina, la saliva, el sudor, las heces, el vómito, la leche materna y el semen. El virus puede entrar al cuerpo a través de una ruptura en la piel o las membranas mucosas, que incluyen los ojos, la nariz y la boca.

Síntoma s

El período de incubación de esta enfermedad oscila entre dos y 21 días, después de los cuales ocurre el inicio de los síntomas del ébola, aunque lo más habitual es que aparezcan entre el octavo y el décimo día: