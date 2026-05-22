Terremoto en la Cadena SER, principal medio junto a El País del Grupo Prisa. Ángels Barceló, presentadora del programa estrella de la cadena, Hoy por Hoy, ha comunicado este viernes a su equipo que dejará la cadena SER y no presentará el programa la temporada que viene. El motivo es su brutal enfrentamiento con Fran Llorente, hombre que situó Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de la compañía, para dirigir los contenidos de la radio y audiovisual del grupo en mayo de 2024.

La situación de enfrentamiento entre Barceló y Llorente ha llegado a su punto álgido y se ha desbordado por la orden dada por Oughourlian para centrar la cadena SER y hacerla menos sanchista. Sin dejar de ser de izquierdas, algo que siempre ha tenido claro el inversor francés, pero sin apoyar siempre y haga lo que haga al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más o menos, como lo que ya ha pasado con El País, que también cambió de dirección hace unos meses.

Pero Barceló no ha aceptado nunca esa imposición y ha querido dirigir ella con total independencia su programa, líder de las mañanas en España. Tanto tensó la cuerda Barceló que ella y las estrellas de la cadena llegaron a pedir la cabeza de Llorente, algo difícilmente aceptable por Oughourlian.

«La situación ha sido muy tensa durante meses. Llorente era muy intervencionista, muy controlador de todo y eso a las estrellas no les gustaba. Había comentarios sobre que hablaba mal a la gente y su comportamiento no era aceptado en la redacción», señalan fuentes internas.

El futuro de Ángels Barceló ahora es una incógnita, aunque su salida de Prisa coincide con el lanzamiento de la nueva televisión de los accionistas españoles de Prisa que quisieron controlar el grupo y sacar de la presidencia a Oughourlian, sin suerte.

Se llamará La Siete y el Gobierno tiene que resolver el concurso en las próximas semanas, antes del verano según las fuentes consultadas. Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras lideran ese proyecto que tendrá sin duda una ideología de izquierdas.

El sustituto de Barceló en Hoy por Hoy no está claro. Algunos especulan con la opción de que Carlos Alsina, ahora en Onda Cero, acabe en la SER, algo que desmienten en Atresmedia. Lo lógico es que alguien de dentro tome las riendas del programa estrella de la cadena, y estos cambios suelen ser cubiertos con el presentador del espacio de la noche, que en este caso es Aimar Bretos.