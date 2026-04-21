Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista del Grupo Prisa con el 29,8% del capital, ha dado orden de centrar las informaciones de la cadena Ser con el objetivo de acercarse a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP y ganador de las próximas elecciones según las encuestas -salvo el CIS-.

De acuerdo con las fuentes consultadas, Oughourlian «ha transmitido a Fran Llorente, director de Contenidos de Radio, que, sin dejar de ser un medio de izquierdas, le dé voz a las posiciones del PP, que la cadena Ser se centre y que haya más voces conservadoras en los programas», explican.

«Oughourlian ha dado la orden y Fran Llorente está en ello», insisten estas fuentes. Otras fuentes del sector aseguran que el movimiento de Oughourlian «es para acercarse a Feijóo».

Fuentes cercanas al inversor francés aseguran que «Oughourlian se ve con muchos políticos y, ahora con el 50 aniversario de El País, todavía más. «Conversaciones y encuentros con dirigentes del PP son constantes por parte de Oughourlian, ya que coinciden en muchos actos públicos», señalan.

En estos momentos, la relación de Oughourlian con el Gobierno ha pasado del enfrentamiento total el año pasado, cuando dio portazo a que Prisa participara en el concurso de la nueva TDT que va a adjudicar el Ejecutivo en las próximas semanas, a una relación más parecida a «vamos a no hacernos daño mutuamente», dicen las fuentes.

«No hay buena sintonía entre las dos partes, pero tampoco hay batallas abiertas entre Moncloa y él en estos momentos. Hay una calma tensa después de que los accionistas españoles de Prisa cercanos a Moncloa trataran de echarle de la presidencia y de que él denunciara una campaña del Gobierno contra Prisa y de que comparara en un duro artículo en El País a Pedro Sánchez con Francisco Franco», explican.

Con esta situación con el Gobierno, Oughourlian ha dado el paso de acercarse al PP y a Feijóo y, después de cambiar a la directora de El País, Pepa Bueno, ahora presentadora del telediario de las 21 horas de TVE, ha dado orden de centrar la cadena Ser, sin que eso signifique que deje de ser una radio con ideología de izquierdas. Oughourlian ha repetido muchas veces en público que Prisa es un grupo de izquierdas y jamás cambiaría su ideología.

«Lo que habrá que ver ahora es cuánto dura este cambio. Porque el primer EGM ha sido demoledor para la cadena Ser-la Cope está a menos de medio millón de oyentes, y es una prueba más de que no hay un plan estratégico creíble», dicen fuentes del sector.

Oughourlian siempre ha dicho que el negocio de la televisión es un mal negocio y por eso vetó la participación de Prisa en el nuevo canal que previsiblemente adjudicará el Gobierno a los accionistas españoles de Prisa, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras.

Este nuevo canal está cerca de adjudicarse y todo apunta a que serán ellos los ganadores. Sólo tienen la competencia de Mediaset España, dueña de Telecinco y Cuatro, que también presentó su candidatura.