Tezanos se gana el sueldo: el CIS regala al PSOE 12,8 puntos de ventaja sobre el PP

El PSOE volvería a ganar las elecciones generales según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dirigido por el socialista José Félix Tezanos, y lo haría con unos resultados insólitos hasta la fecha. El barómetro del organismo público, correspondiente al mes de abril de 2026, otorga una ventaja de 12,8 puntos al partido liderado por Pedro Sánchez sobre el Partido Popular (PP) que preside Alberto Núñez Feijóo.

Vox se mantiene como tercera fuerza, con 14,7 puntos según el CIS, pero cada vez más lejos del PP y, sobre todo, del PSOE, que vuelve a ganar en un sondeo estable en su postura de ir en dirección contraria a lo que dicen las urnas.

El CIS vuelve a premiar a la formación liderada por Pedro Sánchez, sin importar las derrotas consecutivas con respecto al PP en las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Los sondeos para los próximos comicios regionales, los de Andalucía, dan también a los populares como claros vencedores, pero Tezanos no ceja en su empeño de proclamar ganador al PSOE, que cuenta en este mes de abril con un porcentaje de 36,4, por los 32,6% del barómetro de marzo.

Tezanos, afiliado socialista desde 1973 y responsable de este organismo público en un encargo directo de Sánchez, rescata una vez más al partido del Gobierno con unos resultados favorables y que le dejan muy por encima del PP. Los de Feijóo quedan con un 23,6%, 12,8 puntos por debajo del PSOE y casi nueve puntos por delante de Vox. El partido de Santiago Abascal es el que más pierde en comparación con marzo, con un 14,7% de los votos de cara a las próximas elecciones, según el último CIS.

Sumar y Podemos, en pleno debate sobre el futuro de la extrema izquierda, caen pero se mantienen en el CIS como cuarta y quinta fuerza, si bien, desde hace tiempo, no representan competencia para Vox. La formación aún liderada por Yolanda Díaz se lleva el 5,8% de los votos en el barómetro de abril, mientras que los de Ione Belarra e Irene Montero quedan con un 2,2%, y siguen cediendo terreno, después del nefasto resultado del 2,9% registrado en el barómetro hace un mes.

La suma de la izquierda, por tanto y gracias al repunte del PSOE, queda con un 44,4% y continúa siendo superior a la de las dos fuerzas de la derecha, PP y Vox, que, juntas llegarían a alcanzar un 38,3% debido al castigo de Tezanos a los conservadores con respecto a su PSOE.

Así funciona el CIS de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del centro de investigaciones se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.