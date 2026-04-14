El ‘CIS andaluz’ dicta sentencia: da mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno y el peor resultado histórico al PSOE-A

El PP de Juanma Moreno podría revalidar su mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, alcanzando hasta 57 diputados y el 42,8% de los votos. Esto supondría una ventaja de 21,8 puntos sobre el PSOE, que se quedaría en torno al 21% de los sufragios y bajaría hasta los 26 o 27 escaños, según el barómetro difundido este martes, 14 de abril, por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), vinculada a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a poco más de un mes de los comicios.

El estudio se realizó entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, antes de la convocatoria electoral realizada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 23 de marzo. La encuesta, basada en una muestra de 3.600 personas mayores de edad residentes en Andalucía, sitúa al PP andaluz muy cerca de repetir la mayoría absoluta obtenida en junio de 2022, cuando logró 58 diputados. Aun así, el partido podría quedarse a sólo un escaño del mínimo necesario para alcanzarla, fijado en 55 diputados.

Según el mismo sondeo, Vox mejoraría su resultado respecto a las anteriores autonómicas y se mantendría como tercera fuerza en Andalucía, con el 15% de los votos, 1,5 puntos más que en 2022. Por su parte, la coalición Por Andalucía (integrada por IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otros grupos de izquierda) se situaría como cuarta fuerza con un 7,8% de apoyo, apenas una décima más que en los últimos comicios.

Adelante Andalucía sería la quinta candidatura más votada y obtendría un 6,3% de los sufragios, 1,7 puntos más que hace cuatro años, lo que le aportaría entre dos y tres escaños.

El sondeo refleja que, entre las formaciones con representación parlamentaria actualmente en Andalucía, Vox, Por Andalucía y Adelante mejorarían en votos respecto a los comicios de junio de 2022, al obtener un 1,5%, un 0,1% y un 1,7% más en cada caso, respectivamente, mientras que el PP perdería un 0,3% y el PSOE, un 3,1%.

Peor resultado histórico del PSOE

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 54 y 57 escaños para el PP en el Parlamento andaluz, frente a los 58 que tiene en la actualidad, y cuando la mayoría absoluta se alcanza con 55 diputados en la Cámara autonómica, mientras que el PSOE liderado por María Jesús Montero bajaría de sus actuales 30 diputados hasta quedarse con una horquilla de 26-27, lo que sería el peor resultado histórico de los socialistas en elecciones autonómicas.

Moreno, el mejor candidato

Por otro lado, el barómetro pregunta a los encuestados «quién le gustaría que fuera ahora el presidente de la Junta de Andalucía», y al respecto el 39,9% señala al líder del PP-A y candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, mientras que un 17,6% se decanta por la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y un 6,5% por el cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo.

Por detrás de ellos, con un 4,8%, se sitúa el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que se posiciona por delante de su homólogo en Vox, Manuel Gavira (2,7%).

Además, Juanma Moreno es el líder político andaluz más conocido, por el 94,9% de los encuestados, y el segundo mejor valorado, con 5,46 puntos de media, que son diez décimas menos que la nota que obtiene José Ignacio García, de Adelante (5,56), quien, no obstante, es el candidato a la Junta menos conocido (15,4%).

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es conocida por el 88,9% de los encuestados y valorada con una nota media de 3,74 puntos.

De igual modo, un 45,7 por ciento de los encuestados califica de «muy buena» (16,9%) o «buena» (28,8%) la gestión de Moreno como presidente de la Junta, frente a un 22% que la considera «mala» y a un 18,8% que la define como «muy mala».

A la pregunta de «si mañana se celebrasen elecciones al Parlamento de Andalucía, a qué partido votaría», un 29,8% responde que al PP y un 18,7% al PSOE. Por Vox se decanta el 9,5% de los encuestados, mientras que Por Andalucía es la opción señalada por el 9,4%, y Adelante Andalucía por el seis por ciento.