Pinchazo total en las manifestaciones por la sanidad impulsadas por el PSOE para atacar a Juanma Moreno

Las protestas convocadas este domingo 12 de abril en defensa de la sanidad pública en Andalucía dejaron una imagen muy distinta a la de la movilización registrada hace apenas unos meses, en plena crisis de los cribados. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, la respuesta de Juanma Moreno a esa citada crisis no ha hecho más que reafirmar la confianza de los andaluces en su gestión. A la vista está: las manifestaciones promovidas por el PSOE este pasado fin de semana para atacar a Juanma Moreno han sido un total pinchazo: apenas 22.300 asistentes, frente a los 56.700 de noviembre de 2025. Es decir, que al menos 34.000 personas no se han dejado engañar por un socialismo que podría enfrentarse el 17M a un batacazo histórico… como el de sus manifestaciones.

En términos porcentuales, el descenso en las manifestaciones por la sanidad pública en Andalucía ronda el 60,7%, un retroceso muy acusado para unas movilizaciones que llevan años cayendo. La sanidad sigue siendo uno de los asuntos centrales del debate político andaluz, pero la movilización de este domingo no alcanzó ni de lejos el volumen de aquellas protestas de antaño, cuando más andaluces se dejaban engañar por el PSOE. Y es que los socialistas, hace menos de un año, se inventaron incluso que habían desaparecido mamografías. Una falsa denuncia que hacían junto a la asociación AMAMA, precisamente con quienes ya hacen directamente campaña electoral de la mano. Entonces desmentían tajantemente sus estrechos lazos. Pero ya saben ustedes la longitud de las patas de la mentira.

El contexto da todavía más relieve a ese frenazo. La citación de la izquierda para movilizar a los andaluces contra Juanma Moreno se produce en plena antesala electoral, con la campaña ya muy próxima y con la gestión sanitaria de la Junta situada entre los principales ejes del enfrentamiento entre el bloque de izquierdas y el Gobierno de Juanma Moreno. La oposición pensaba que esta convocatoria sería una nueva oportunidad para presionar al Ejecutivo andaluz y tratar de trasladar el desgaste al terreno político. Pero nada más lejos de la realidad.

Granada fue la provincia con mayor asistencia, con 5.600 personas al sumar la capital y Motril. Sevilla reunió a 5.000 y Málaga a 3.800. En un segundo escalón quedaron Cádiz y Córdoba, ambas con 2.000 asistentes. Huelva sumó 1.500, Jaén 1.400 y Almería 1.000. El balance global alcanzó así las 22.300 personas en toda Andalucía, según los datos de la Policía Nacional.

La comparación con noviembre de 2025 acentúa aún más el contraste. Entonces, Málaga fue el gran foco de la protesta con 20.000 asistentes. Granada reunió a 12.500 personas, de las que 11.000 se concentraron en la capital y 1.500 en Motril. Sevilla superó las 12.000, Córdoba rebasó las 4.000 y tanto Cádiz como Jaén alcanzaron las 3.000. Huelva registró 1.200 y Almería 1.000.

La diferencia entre una convocatoria y otra deja una lectura política evidente. La izquierda había tratado de presentar la jornada de este 12 de abril como una demostración de fuerza contra la gestión sanitaria de la Junta, pero la respuesta se quedó muy por debajo del precedente más cercano, que ya fue considerado pinchazo por muchos. Con las autonómicas del 17 de mayo ya en el horizonte, la sanidad seguirá ocupando un lugar clave en el choque político andaluz, aunque esta vez las calles no hayan acompañado al PSOE con la misma intensidad que en noviembre.