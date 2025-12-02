Archivada la denuncia de AMAMA: el PSOE mintió otra vez, no han desaparecido mamografías en Andalucía

El PSOE ha vuelto a mentir. La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación AMAMA -afín al socialismo andaluz- sobre la supuesta desaparición de mamografías y ecografías en el sistema sanitario andaluz, al constatarse este 26 de noviembre que los datos clínicos permanecen íntegros y que no hubo manipulación, borrado ni acceso no autorizado en los historiales médicos, tal y como aseguraba el PSOE de Andalucía (PSOE-A).

El Ministerio Público, a través de la Sección de Criminalidad Informática, ha descartado que se hayan cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos ni daños informáticos tras una auditoría técnica realizada junto a la Unidad de Policía Judicial. Las pesquisas determinaron que los problemas detectados en la aplicación ClicSalud+ del SAS se debieron a una «saturación por exceso de demanda», y no a un sabotaje interno ni a un ataque externo.

La denuncia, presentada en octubre por AMAMA y la Asociación El Defensor del Paciente, señalaba posibles manipulaciones en pruebas diagnósticas como mamografías y ecografías. Sin embargo, según detalla el decreto de archivo emitido el 26 de noviembre, los fallos en el visor externo no afectaron a la integridad ni a la trazabilidad de los registros médicos almacenados en los servidores centrales del Servicio Andaluz de Salud.

En el caso concreto de una paciente que denunció la desaparición de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, la investigación técnica ha descartado «cualquier manipulación», atribuyendo los cambios a «criterios de gestión clínica», sin que mediara intervención malintencionada.

Las auditorías realizadas han confirmado que no se produjeron accesos indebidos ni alteraciones en los expedientes médicos de las denunciantes. La Fiscalía subraya que los registros clínicos permanecen «íntegros» y que los datos coinciden con los protocolos asistenciales.

Aunque se archiva la causa penal, la Fiscalía recuerda que los afectados pueden acudir por vías administrativas o jurisdiccionales si desean cuestionar retrasos, reprogramaciones o criterios médicos aplicados en su caso.