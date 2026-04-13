Amama no se esconde y ya hace campaña con el PSOE: actos conjuntos para atacar a Moreno

Amama Sevilla ha intensificado su sintonía con el PSOE en plena precampaña andaluza con un acto conjunto este lunes 13 de abril en Jerez de la Frontera, donde ambas partes compartirán protagonismo en una jornada sobre detección precoz del cáncer de mama que terminará con una charla junto a la portavoz socialista Ángeles Férriz.

La cita supone un paso más en una relación que desde hace años viene siendo fluida entre la asociación y el Partido Socialista, especialmente a través de actividades celebradas en municipios gobernados por los socialistas. En esta ocasión, la colaboración adquiere además un marcado contexto electoral, a pocas semanas de las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo.

El cartel del acto de Jerez refleja de forma visible esa cercanía, al incluir los emblemas de Amama y del PSOE en una misma convocatoria. Dentro de la jornada, la presidenta del colectivo, Ángela Claverol, impartirá un taller de autoexploración mamaria. Después participará en una charla coloquio con Ángeles Férriz, diputada socialista en la última legislatura andaluza hasta la disolución del Parlamento acordada por Juanma Moreno.

Férriz ha sido una de las parlamentarias socialistas más activas en este asunto en la Cámara andaluza. Su presencia junto a Claverol en un acto compartido con Amama refuerza la imagen de alineamiento entre ambas partes en plena carrera electoral.

La vinculación entre la asociación y el PSOE no es nueva. En los últimos años, Amama ha participado en talleres impulsados y financiados por ayuntamientos sevillanos de signo socialista, como los de La Algaba y La Rinconada. En ese contexto, llama la atención que para esta jornada en Jerez no se haya recurrido a colectivos de la provincia gaditana como AMMA o Agamama, asociación esta última con una larga trayectoria de implantación en Cádiz.

Además, Ángela Claverol fue reconocida hace unas semanas por el PSOE andaluz con el premio Clara Campoamor por la labor del colectivo. También asistió al desayuno informativo en el que María Jesús Montero presentó públicamente su candidatura a la Junta. Ese mismo día, Claverol informó ante el juzgado de la presentación de una demanda en el SAS por el error en el cribado del cáncer de mama.