El PP se querella contra Tezanos por «manipular» el CIS para «influir en los resultados electorales»

El Partido Popular ha anunciado que se va a querellar contra José Félix Tezanos por «manipular» las encuestas del CIS. La vicesecretaría de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, ha explicado en rueda de prensa, tras el Comité de Dirección del PP, que los estudios que publica Tezanos «solo buscan influir en los resultados electorales».

Para Gamarra, Tezanos es «un activista político» que «ha logrado que el CIS deje de ser un organismo público al servicio de los españoles, para ser un instrumento al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez».

La querella, que se presentará en los juzgados de Plaza Castilla, alegará que Tezanos ha vulnerado la Ley Orgánica Electoral. Entre las posibles consecuencias, de ser condenado, Tezanos se podría enfrentar a penas de prisión de entre tres meses y un año, una multa económica y la inhabilitación.

Génova insiste en que la metodología no responde «ni al rigor, ni a la neutralidad» que se le debe exigir a un organismo público. «Cuando una institución se utiliza para inflar sistemáticamente al partido del Gobierno, esto afecta a la libre información de la ciudadanía y por tanto, entendemos que trata de influir en las elecciones».

Esta estrategia, para el PP, es «corrupción». «No es un error puntual», señalan, «el CIS sobreestima sistemáticamente a la izquierda y subestima a la derecha», recuerdan. «El último CIS lo confirma». La semana pasada Tezanos publicó su última encuents en la que colocaba a Sánchez ocho puntos por encima de Feijóo, «justo después de que el PSOE se estrellara en las elecciones de Castilla y León».

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