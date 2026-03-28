Thiago Pitarch deja claro que España es su casa: «Mi sueño es debutar con la absoluta»

Thiago Pitarch ha dejado clara su pasión por España y sus ganas por llegar a jugar con la absoluta, algo que define como su «sueño». Durante su concentración con la selección española sub-19, la perla del Real Madrid ha concedido una entrevista a los medios oficiales de la Federación, en la que aclara su intención de seguir dando pasos con el combinado nacional.

Preguntado por cuál es su sueño, Thiago Pitarch responde lo siguiente: «Debutar con la absoluta y ganar títulos si se puede. Trabajo porque quiero llegar hasta ahí arriba. Poco a poco». Así de tajante se muestra el canterano madridista en mitad de las informaciones de la intención de Marruecos por hacerle internacional de cara a las próximas citas, sobre todo el Mundial de 2030 que pasará por el país africano, además de España y Portugal.

«Muy contento. Estoy en un sueño, con mi club y ahora mismo en la selección», comienza Pitarch. «He luchado por esto todos los días que he ido a entrenar y a jugar un partido y ahora mismo lo estoy cumpliendo», añade. Preguntado por cómo afronta esta revolución en su vida deportiva y personal por su reciente e impactante debut con el primer equipo del Real Madrid, Thiago asegura que lo hace con «naturalidad».

«Intentando no pensarlo mucho. Somos una familia bastante humilde, no nos lo estamos creyendo bastante. Igual que siempre, nada nuevo. Esos (sus amigos) sí que flipan un poco más, pero están cerca de mí, apoyándome siempre y tratándome como si fuese uno más. Entreno, voy a clase luego y vuelvo a entrenar al día siguiente. Todos los días la misma rutina», explica Pitarch, que está en segundo de bachillerato.

Así vive Thiago Pitarch su irrupción

«Me estoy sacando el título, que siempre es importante tener algo», aclara. Más sobre su increíble irrupción en el fútbol de élite: «Parece que soy la estrella, pero quiero ser uno más, no tener más importancia que cualquier otro de mis compañeros, y así lo vivo. Me han dado muchos la enhorabuena y hay muy buen grupo en esta selección. Muchas risas, bromas y eso se ve reflejado en el campo».

Este sábado volverá a defender la camiseta de la selección española en el compromiso de la sub-19 contra Finlandia en Benidorm (18:00 horas) tras su brillante actuación del pasado miércoles. Paco Gallardo cuenta al máximo con un Thiago Pitarch al que ya tuvo en el pasado Mundial sub-20 y que está siendo una de las revelaciones en el fútbol español.