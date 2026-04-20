El Real Madrid se proclamó campeón de la Youth League por segunda vez en su historia tras ganar en Suiza al Brujas en una tanda de penaltis increíble donde Javi Navarro volvió a detener dos penaltis y Diego Aguado anotó el definitivo. Los chicos de Álvaro López hacen historia en La Fábrica y ya son campeones de Europa en categoría juvenil.

Jacobo Ortega hizo el primero de la tarde y el Real Madrid mereció ganar fácil en una primera parte maravillosa. El Brujas empató a la hora de juego y la final se decidió en la tanda de penaltis. Otra vez Javi Navarro fue el héroe con dos paradas. Otra vez. Seis años después, esta generación de futbolistas sucede a la que ganó este título con Raúl en 2020.

Era un día para hacer historia en Lausana. El Real Madrid buscaba la segunda Youth League de su historia. Álvaro López era el capitán del barco, pero desde la grada animaba Julián López de Lerma, el técnico que comenzó el curso con estos chicos, invitado por el club. Tras el épico pase contra el PSG en semifinales, ahora tocaba la batalla definitiva.

El once de Álvaro López fue muy reconocible, con la novedad de que Valdepeñas se quedó en el banquillo respecto a la semifinal. Aguado dejó las dudas atrás y fue titular. Javi Navarro comenzó en portería, la defensa estuvo formada por Fortea, Joan Martínez, Diego Aguado y Lezcano; en el centro del campo jugaron Cestero, Diego, Carlos Díez; y en la delantera estaban Yáñez, Alexis Ciria y Jacobo Ortega. Enfrente, un Brujas muy físico y con un peligro vertiginoso en su ataque. Musuayi o Koren eran de lo más peligroso en la parte ofensiva.

La primera ocasión clara en el partido la tuvo el Real Madrid. El protagonista con la pelota dentro del área rival fue Daniel Yáñez. El atacante gaditano gambeteó entre rivales y buscó la escuadra con un remate con rosca. Se le marchó por muy poco fuera.

Pocos minutos después, en el 16, otra vez Yáñez rozó el primero de la tarde. El gaditano estaba siendo el mejor en un inicio donde el Real Madrid estaba siendo muy superior, siendo el rey de la pelota. Su remate, otra vez buscando la escuadra, la sacó el portero belga con una mano providencial. Vaya partidazo de estaban marcando los chavales.

Golazo de Jacobo: el primero en la final de la Youth League

Estaba siendo muy superior el Real Madrid. Con balón y sin él. Desplegando su mejor fútbol y rindiendo a un nivel muy alto. El mejor de la temporada posiblemente. Tardó poco en marcar el primero y lo hizo un Jacobo Ortega que este año está en racha. Un ‘9’ puro.

El Real Madrid anotó el 1-0 en el minuto 23 en una jugada colectiva brillante. La inició un Daniel Yáñez que estaba siendo el mejor de la final. Se inventó un pase preciso con vaselina por encima de la defensa belga. Dejó en ventaja a Fortea y el lateral derecho metió un pase perfecto al área pequeña.

Allí apareció Jacobo Ortega y de tacón hizo un golazo. Un remate de delantero puro. Lo que está haciendo este chaval, que esta temporada está tirando la puerta en La Fábrica. En los dos minutos siguientes, Jacobo tuvo dos ocasiones más dentro del área para aumentar la ventaja en el marcador. Una se fue lamiendo el poste y otra al lateral de la red.

Perdona el Real Madrid una renta mayor

Sufrió muy poco el Real Madrid en defensa durante la primera mitad, sin conceder apenas ocasiones a un Brujas que se estaba viendo superado por el gran fútbol desplegado por los blancos. Lo único negativo es que los de Álvaro López estaban perdonando demasiado. Merecían una renta mucho mejor al descanso.

La segunda parte comenzó con cambios. Uno por cada equipo. Álvaro López se vio obligado a quitar a Fortea para meter a Melvin. El lateral madridista tenía cartulina amarilla. Estaba más abierto el partido, ya las piernas pesaban. Avisó el Brujas en el 56 con un buen remate de Koren que se fue desviado no por mucho.

Seguía estando muy intenso el Real Madrid, con un equipo muy bien colocado e intentando hacerle más daño al Brujas por dentro y por fuera con un Alexis Ciria que se estaba atreviendo en ataque.

Empata el Brujas en la final de la Youth League

Si perdonas mucho en una final, al final sueles pagarlo. Y eso le pasó al Real Madrid a la hora de partido. En el minuto 64, Koren le cogió la espalda a la defensa blanca por la banda izquierda y su centro al segundo palo lo remató Lund-Jensen. El atacante del Brujas le ganó el sitio a Lezcano y marcó a placer para hacer el 1-1. Lo revisó el VAR por posible fuera de juego, pero todo estaba en orden.

Varapalo para el Real Madrid, que hasta ese momento había sido muy superior, mereciendo marcar más de un gol. Ahora se encontraba con un empate que tenía que superar con una reacción importante si no quería verse condenado a otra dramática tanda de penaltis.

Pudo marcar el segundo el Brujas en un gran contragolpe de Koren que se marchó solo en carrera desde el centro del campo tras un fallo de Joan. Le aguantó la carrera Diego Aguado y Javi Navarro le sacó una buena parada.

El Real Madrid no se quería rendir. Yáñez fue a por el gol en el minuto 73. Primero robando una pelota en la frontal del área belga. Luego le hicieron una falta clara en la media luna y su remate se fue a la barrera. Paso adelante de los de Álvaro López en el tramo final. El técnico madridista hizo su tercer cambio en el 77 sacando a Liberto por Ciria. Antes había salido Lacosta y en el 78 tuvo una buena ocasión que sacó el portero belga. Y segundos después, otro disparo de Liberto fuera. La última ventana de cambios fue para sacar a Viega por un fundido Cestero.

Pasaban los minutos y la tanda de penaltis asomaba en el horizonte de la final de la Youth League. Probó en el 88 Viega con un disparo muy alto desde la frontal. Nadie pudo marcar en los 94 de juego y la final se decidió desde el punto de penalti.

La final de la Youth League se decidió en la tanda de penaltis

Comenzó el Brujas tirando en la tanda de penaltis de la final de la Youth League. El capitán belga engañó a Javi Navarro tirándolo al medio y marcó el 1-0. El primer disparo del Real Madrid fue para Liberto, lo tiró de manera magistral, muy ajustado al palo y 1-1.

El segundo disparo del Brujas lo paró Javi Navarro con otra atajada brillante. El portero madridista estaba en un momento pletórico. El segundo disparo blanco lo tiró Yáñez y no falló. 1-2.

Musuayi disparó el tercero del Brujas y fue para dentro. De nuevo empate a dos. Luego disparó Carlos Díez con una calma increíble e hizo el 2-3. El Madrid seguía por delante. Koren tiró el cuarto y Javi Navarro lo volvió a parar. El Courtois de La Fábrica hizo otra parada para darle el título al Real Madrid. Marcó el definitivo Diego Aguado y los blancos por segunda vez en su historia son campeones de Europa en categoría juvenil.