Brujas-Real Madrid: ¡a por la segunda Youth League!

El Real Madrid busca este lunes (18:45, Stade de la Tuilière, en Lausana) la segunda UEFA Youth League de su historia en la final de este prestigioso trofeo contra el Brujas. El Juvenil A, que primero disputó la Fase Liga con Julián López de Lerma, y que ahora lo hace con Álvaro López en el banquillo, quiere ser un equipo legendario y convertirse en la segunda generación de futbolistas dentro de La Fábrica en ser campeones de Europa de categoría juvenil.

Ganar una Copa de Europa nunca es sencillo. Pero en categoría juvenil la dificultad parece que aumenta. Muchos factores son los que pueden afectar al desarrollo de una plantilla y una competición. El Real Madrid solamente tiene una Youth League en sus vitrinas y este lunes busca la segunda. Solamente dos clubes tienen más de una: Barcelona y Chelsea.

La primera la ganó en el verano de 2020 en plena pandemia y entre mascarillas. Una victoria ante el Benfica en la final (2-3) con un gol ganador de Miguel Gutiérrez y una plantilla con los Sergio Arribas, Dotor, Peter, Chust… Y con Raúl González Blanco como capitán de aquel barco.

Ahora esta generación de jugadores madridistas quiere recoger ese testigo y entrar en la historia de La Fábrica. Para ello tendrán que vencer a un Brujas que ha demostrado ser un verdadero equipazo y que para llegar aquí lo ha hecho goleando al Atlético de Madrid o al Benfica.

El Brujas reta al Real Madrid en la final de la Youth League

El Brujas es el primer equipo belga en llegar a la final de la Youth League y, de hecho, el primer equipo belga en alcanzar la final de cualquier competición de clubes de la UEFA desde que el Action 21 Charleroi ganara la Copa de la UEFA de Fútbol Sala en la campaña 04/05. Para la final del lunes, el equipo belga recuperará a Naïm Amengai y Lucas Delorge, que cumplen su sanción, pero no podrá contar con Jakke Van Britsom, que fue expulsado al final de la victoria contra el Benfica.

El recorrido del Real Madrid en esta Youth League

El Real Madrid ha llegado a esta gran final gracias a un recorrido en el que han participado dos técnicos. Primero, Julián López de Lerma durante la primera etapa del curso y luego cogió el testigo Álvaro López. Con el despido de Xabi Alonso a primeros de este 2026, Arbeloa ascendió al primer equipo, Julián al Castilla y Álvaro al Juvenil A.

En esta Youth League, Julián López realizó una Fase Liga prácticamente inmaculada con cinco victorias y una sola derrota en el último partido. 3-2 al Marsella, 1-4 al Kairat, 1-0 a la Juventus, 0-4 ante el Liverpool y 0-2 contra el Olympuacos. La derrota fue un 0-4 contra el City. El club tendrá el detallazo de invitar a Julián y a todo su staff a la gran final de este lunes.

A partir de dieciseisavos, Álvaro López cogió el testigo y el primer rival fue el Marsella. Los blancos tuvieron la suerte de que todas las eliminatorias fueron en Valdebebas. 5-2 se ganó al cuadro francés con un primer gol de Thiago Pitar, pieza clave en este equipo hasta que su ascenso con el primer equipo le impedió seguir jugando con el Juvenil.

Los blancos ganaron en octavos al Chelsea 1-0 con un gol de Yáñez y al Sporting de Portugal por 2-1 con remontada incluida gracias a los tantos de Jacobo y Roberto Martín. Este último no ha podido disputar la Final Four por lesión. Para la final es duda Aguado por un golpe en la muñeca, pero parece que puede llegar sin problemas.

El Real Madrid busca hacer historia ante el Brujas

El pase a la final contra el PSG del pasado viernes en Lausana fue totalmente épico, con un gol de Liberto en el minuto 83 que mandó el encuentro a los penaltis y una tanda donde Javi Navarro atajó tres disparos y le dio la victoria a un Real Madrid que demostró que no se rinde jamás.

Una plantilla madridista llena de talento que este lunes quiere hacer historia. Un equipo con muchos nombres conocidos que ya están consolidados con el Castilla e incluso algunos han debutado con el primer equipo en esta misma temporada. No olviden sus nombres: Javi Navarro, Illia Voloshyn y Álvaro; Valdepeñas, Mario Rivas, Joan Martínez, Fortea, Diego Aguado, Lezcano, Liberto, Ariel y Melvin; Cestero, Carlos Díez, I. Gascón, Diego, Adri Pérez, Gabri Valero, Viega, Alexis Ciria y Lacosta; Yáñez, Jacobo, Arnu y Barroso.

Posibles alineaciones de Brujas y Real Madrid