De Múnich a héroe en la Youth League: Javi Navarro mete al Real Madrid en la final con sus paradas

Javi Navarro, joven portero de 19 años del Real Madrid Juvenil, fue el héroe del equipo de Álvaro López este viernes sobre tierras suizas para llevar a los blancos a la final de la UEFA Youth League que disputarán el próximo lunes en el mismo escenario contra el Brujas. Hizo una parada prodigiosa en el minuto 93 y detuvo tres penaltis en la tanda final.

El Real Madrid se metió en la final de la Youth League después de superar al PSG en una épica tanda de penaltis. Empató Liberto en el minuto 83 y en la tanda, Javi Navarro fue el héroe con tres paradones. Antes, en el minuto 93, hizo una atajada bestial en un mano a mano que salvó el tanto parisino.

JAVI NAVARRO SAVES!!!!! VAMOOOOOOS!!!!!! A LA FINAL!!!! pic.twitter.com/3UJtJkN67Y — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 17, 2026

La tanda de penaltis no empezó nada bien para el Real Madrid en Suiza. Fallaron primero Alexis Ciris y Carlos Díez, y entre medias marcaba Yáñez. Mientras, los parisinos marcaron los dos primeros. Fue ahí, con 1-2 abajo y un posible 1-3 determinante, cuando apareció Javi Navarro para hacerse gigante bajo palos.

El joven portero de 19 años detuvo dos penaltis consecutivos que le dieron alas al Real Madrid. Los blancos marcaron después cuatro consecutivos. Estaban llenos de confianza gracias a su guardameta. El PSG marcó dos más y en el último, Javi Navarro realizó otra parada bestial para meter al equipo de Álvaro López en la final. Una mano abajo, fuerte y prodigiosa.

Javi Navarro fue el héroe del Real Madrid en la semifinal de la Youth League. Demostró un talentazo enorme, mucha inteligencia bajo palos y una gran sangre fría para aguantar el tipo en el momento más importante y complicado del partido.

JAVI NAVARRO SAVES AGAIN!! pic.twitter.com/7fpfSZZL7H — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) April 17, 2026

Un Javi Navarro que hace pocos días estaba convocado con el primer equipo del Real Madrid en Múnich en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El joven guardameta, por la lesión de Courtois, fue como tercer portero por detrás de Fran González y Lunin. Volvió de Alemania y directo se unió a la expedición del Juvenil para viajara a Suiza. Y vaya que si le valió la pena. Un gran talento en La Fábrica.

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El joven portero blanco tan solo tiene 19 años. Nacido en 2007, Navarro ganó LaLiga Promises en 2019, destacando con jugadores como Álvaro Iglesia, Marcos Rodríguez o Pol Durán. Debutó en partido oficial con el Castilla ante el Tenerife, uno de los mejores equipos de la categoría. En este encuentro, recibió tres goles. Amargo debut.

Javi Navarro es madrileño. Consolidado como uno de los porteros con mayor proyección de la cantera del Real Madrid, sus convocatorias con el primer equipo reafirmna la enorme confianza que Valdebebas deposita en él. Con reflejos sobresalientes, una presencia física imponente y una concentración constante, Navarro no solo brilla por sus cualidades técnicas, sino también por la madurez y regularidad que demuestra en cada partido.