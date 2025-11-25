Quién es Javi Navarro, el portero que ha entrado en la convocatoria del Real Madrid: edad, altura y de dónde es

El Real Madrid ha convocado a Javi Navarro, portero del Juvenil A, tras la gastroenteritis que impide a Thibaut Courtois ser de la partida ante el Olympiacos. El guardameta de 18 años ya fue convocado ante el Kairat Almaty, pero no gozó de minutos. Este miércoles estarán por delante Andriy Lunin y Fran González. A pesar de estar en edad de juvenil, Navarro ya ha debutado con el Castilla de Álvaro Arbeloa.

Javi Navarro se está ganando un sitio en el Castilla. Entre Juvenil y Real Madrid B, el guardameta acumula 13 partidos jugados y solo ha cosechado una derrota. Bajo las órdenes de Julián López de Lerma, ha ganado todos los partidos que ha jugado. Diez de diez. En esos partidos, ha dejado la portería a cero en siete ocasiones, jugando competiciones de alto nivel competitivo como la Youth League.

Cuántos años tiene Javi Navarro

El joven portero blanco tan solo tiene 18 años. Nacido en 2007, Navarro ganó LaLiga Promises en 2019, destacando con jugadores como Álvaro Iglesia, Marcos Rodríguez o Pol Durán. Debutó en partido oficial con el Castilla ante el Tenerife, uno de los mejores equipos de la categoría. En este encuentro, recibió tres goles. Amargo debut.

Dónde nació Javi Navarro

Javi Navarro es madrileño. Consolidado como uno de los porteros con mayor proyección de la cantera del Real Madrid, su reciente convocatoria con el primer equipo reafirma la enorme confianza que Valdebebas deposita en él. Con reflejos sobresalientes, una presencia física imponente y una concentración constante, Navarro no solo brilla por sus cualidades técnicas, sino también por la madurez y regularidad que demuestra en cada partido.

Cuánto mide Javi Navarro

El guardameta mide 186cm, altura similar a la que tienen porteros de gran nivel como Marc-André Ter Stegen (187 cm), Jan Oblak (188cm) o Keylor Navas (185cm). Navarro ha sido renovado hasta 2030 en abril, alargando su vinculación y acercándole al sueño de debutar con el primer equipo.

Desde cuándo está Javi Navarro en el Real Madrid

Formado en el Unión Adarve, el guardameta madrileño dio el salto a la cantera del Real Madrid en categoría Infantil B, cuando apenas tenía 12 años, allá por 2019. Desde entonces, su progresión ha sido constante, pero fue la temporada pasada cuando su nombre empezó a sonar con más fuerza.

Comenzó defendiendo la portería del Juvenil B de Julián López de Lerma, pasó después al Juvenil A dirigido por Arbeloa y llegó incluso a disputar seis encuentros con el Real Madrid C. Una escalada fulgurante que le ha llevado a asentarse como portero titular del Juvenil A y a convertirse en una pieza cada vez más relevante para el Castilla.