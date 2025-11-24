El día en que el Castilla se volvió contra el Real Madrid en Elche

El Real Madrid sufrió la vendetta de su cantera en Elche. En el empate a dos en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga, dos canteranos madridistas sumaron un gol ante su ex equipo. El mediocampista Aleix Febas fue el encargado de abrir la lata en el minuto 53 del choque. Con los merengues buscando completar la remontada, Álvaro Rodríguez volvió a poner al Elche por delante con un potente disparo desde fuera del área. Por primera vez, dos ex jugadores del Real Madrid Castilla anotaron ante el primer equipo en un mismo partido.

Entre los jugadores del Elche que vieron puerta ante el equipo que les formó, Álvaro Rodríguez es el que tiene una vinculación más cercana en el tiempo con el Real Madrid. De hecho, hasta su fichaje por el conjunto ilicitano el pasado verano, el delantero hispano-uruguayo seguía perteneciendo al club blanco. Su olfato goleador en el Castilla le valió la oportunidad de debutar con el primer equipo en la temporada 2022/23, donde anotó su único tanto en un derbi liguero ante el Atlético de Madrid. El ariete disputó ocho partidos con el Real Madrid aquella campaña, pero no tuvo continuidad en la siguiente. La pasada campaña, Álvaro jugó cedido en el Getafe; su primera experiencia profesional fuera del Real Madrid antes de recalar en el Elche.

Febas, por su parte, no llegó a debutar con el primer equipo en su paso por Valdebebas. El mediocampista del Elche coincidió en su paso por el filial blanco con futbolistas de la talla de Achraf Hakimi, Martin Odegaard y Fede Valverde. El canterano madridista ha desarrollado el grueso de su carrera en Segunda División, desde la que ascendió a Primera con el Mallorca en la campaña 2020/21 y con el Elche la temporada pasada. El futbolista de 29 años se ha convertido en una sólida pieza en el centro del campo, disputando una media de 40 partidos por temporada y consolidándose como titular indiscutible en Primera División en la presenta campaña.

#OJOALDATO – Dos ex-jugadores del Castilla (Febas y Álvaro Rodríguez) le han marcado al Real Madrid en un mismo partido por PRIMERA VEZ en TODA la historia de La Liga. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 23, 2025

Gonzalo, otro ex del Castilla que rozó el gol

Otro de las joyas más recientes salidas de ‘La Fábrica’ también estuvo cerca de ver portería en el Estadio Martínez Valero del Elche. Gonzalo García ingresó en el césped en el minuto 64 del choque, con los locales mandando por 1-0. El delantero buscó el gol y cargó el área, uno de los principales debes del equipo de Xabi Alonso. Precisamente, en su trabajo como ‘9’, estuvo a centímetros de culminar la remontada del Real Madrid en el descuento. Camavinga envió un centro raso al área y Gonzalo se estiró para intentar rematar. El canterano sólo pudo rozar el balón con la bota, que salió desviado a la derecha de la portería del Elche.